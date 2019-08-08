【體物寫志】版本不同情懷依然　Answer V OG 18年後首次復刻

千禧年代最令你難忘的NBA球隊與球員是什麼？人人的答案都不同； 但若提到00-01球季的76人與艾佛遜（Allen Iverson），卻肯定是此多項選擇題的必然選項之一； 當年「戰神」幾乎以「獨力支撐」的姿態，助球隊殺入總決賽，「AI over Lue」的畫面盡現這MVP、得分王、搶截王叛逆的球星性格；及至次年亦繼續以第3高的920502票，入選全明星賽，風頭一時無兩； 早前Reebok復刻推出的Answer V OG，正是02年全明星賽中AI穿著的款式，18年後首次復刻，腦海即時翻起回憶中的畫面。

一款波鞋的吸引力，除了本身技術特色和突破，球星的魅力加持，以及曾經穿起過、成就過的傳奇故事，都是一雙波鞋能否昇華為經典的關鍵。2001年可以說是艾佛遜最鋒芒畢露的時代，能夠由一個紀律受質疑的「問題人物」，一年之內為76人獨取2207分，儼如個人表演成為76人「救世主」，助球隊殺入總決賽。加上AI作為史上最矮選秀狀元，僅181cm高、街頭時尚的穿搭風格、華麗細緻的球技、以及「AI over Lue」這類事件反映出的反叛性格。總結起來，即使他是一個爭議人物，依然無阻AI絕對是NBA史上一大傳奇球員的事實。而他所穿著的個人籃球鞋系列「Answer」，也成為一個時代的經典款式。

2002年，艾佛遜以第3高的920502票，入選全明星賽，當時穿起的就是Answer V OG。（網上圖片）

從2017年開始，Reebok與AI合作開展了「I3Legacy企劃」，陸續復刻推出戰神的經典鞋款，甚至會按照他的個人喜好，延續推出新款式的I3鞋款，令這個籃球鞋系列在新時代，得到全新的生命力。近日上架的Answer V OG，就是AI於2002以第3高的920502票入選全明星賽時穿著的鞋款，紅白原版配色也是18年來首次復刻。記得當屆其中一個最令人印象深刻的畫面，是AI令人意想不到地改穿6號球衣，而非他專用的3號。後來才知道，原來是因為當屆賽事於76人主場費城舉行的關係，AI希望向前輩兼偶像伊榮（Julius Erving）致敬，於是才改披代表這位名將的戰袍上場。這件難得一見的6號球衣，必須配上白紅原色Answer V的配搭，才足夠構成這段千禧年代籃球迷津津樂道的畫面。

2019版本跟2002年版的Answer V最明顯的差異，在於鞋跟位置取消了「All Star 2002」的刺繡。圖為2002年推出的鞋款。（網上圖片）

比較2019版本跟2002年版的Answer V，最明顯的差異在於鞋跟位置，品牌取消了「All Star 2002」的刺繡文字，領後方的結構也有調整，因此該位置的AI簽名面積都跟元祖版本不同。此外，鞋舌上I3標誌也由立體燙章，變成平面的燙印；外底的費城簡稱「Philly」則改成AI的簽名。此外及至中底的DMX I-Pak技術、艾佛遜半身照片的鞋墊等等，鞋子色澤和配件等外觀細節大致上都忠於原著。

球員會老，3號球衣亦可以退役，但一個傳奇的故事卻依然延續。

Answer V OG

Answer V （曾柏熊攝）