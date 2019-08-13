【足球熱話】沙拿暖男上身登門慰問　小球迷後父大讚：真正紳士

利物浦射手沙拿與一名正在流鼻血小球迷的合照，傳遍網絡。這位11歲小球迷名叫路易科拿（Louis Fowler），與利物浦名宿科拿擁有共同姓氏，接受傳媒訪問時親述事發經過。

路易與10歲的弟弟艾錫（Isaac）的家正好位於利物浦米活訓練基地（Melwood training ground）對面。每逢學校假期，兩兄弟均會在Melwood外守候追星，希望跟偶像合照。

路易接受BBC訪問時，分享他的追星心得：「如果你追着他們（的車子），有時他們會停下來。當然，有時（即使什麼也沒做）他們也可能停車。」

沙拿是其中一個最後駕車離開的球員，兩個男孩揮手引他注意，「我和弟弟一起跑，可是我實在太興奮了，沒有注意前面有什麼。」

爆鼻男孩傳授「追星」秘訣

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沙拿的賓利駛至，「他的車在我左面，我只顧看着左邊，沒有看到前面，於是撞向燈柱。」撞擊力太猛，他一度失去知覺倒地，鄰居見狀隨即將他們帶回家中。

意想不到的是，沙拿把車子停在他們的家附近。路易的後父谷巴（Joe Cooper）憶述：「當沙拿到訪，我們仍在想到底發生什麼事。」谷巴繼而讚美沙拿的行為：「他看到其中一個男孩弄傷自己，然後駕車回來附近查看他是否安好。沒有人能夠相信，所有人都嚇呆了。」

然後，便出現那個流着鼻血合照的畫面。路易承認合照「有點美中不足」，但他認為小小苦楚，不算什麼：「能遇上沙拿，一切代價也值得。」事後他被救護車送往當地兒童醫院Alder Hey，他的經歷成為醫院內的熱話。