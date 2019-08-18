【東京奧運】歐鎧淳拒呆等奧運   100背勢向59秒邁進

「睡不好，扎醒了兩次，每次45分鐘」，光聽還以為她正經歷什麼低潮。 剛於世界盃新加坡站造出1分00.22秒、A標殺入東京奧運的歐鎧淳今日凱旋， 並從一日前的「不真實」回過神來。縱使仍感動得流下淚來，但她總察覺到一份實在感：「距離奧運仍有一年，現在沒有『deadline』要追，可以放心、盡情地向59秒進發。」

「2008年對奧運毫無概念，我還說什麼能到人生最大舞台……」那時候16歲的歐鎧淳對達標時間毫不知情、不清楚奧運、更不了解壓力究竟是什麼的一回事。轉眼一個年代，27的她終於一嚐A標成為香港首個四戰奧運泳手。

「我還未想到什麼第4次奧運，此刻仍沉醉着1分00.22秒比A標的1分00.25秒快，終於完成一樣一直很想達到的事；我只記得我跟着賀素游，頭50米追着，轉身上來仍能見到她在旁，我就知道『now or never』！」步出機場未幾，歐鎧淳已流下淚來，「很久很久未試過這樣的開心，純粹的快樂。」

歐鎧淳凱旋後仍未平復，說起達標感受亦難以形容心情。（楊宇翹攝）

歐鎧淳凱旋回港

「我真的努力過」

歐鎧淳勇闖A標，除了是泳壇喜事，更為香港的一份正能量。不單止泳隊隊友們紛紛恭喜，師兄方力申、拳手曹星如、跑手姚潔貞亦有於網上速速致賀，面對親友、市民、支持者的鼓勵，「淳淳」頓然覺悟：「如不是8年，我會說是（達標）是運氣，但確實經歷了8年，我真的努力過。」

她不諱言：「近一年是最辛苦，人大了、想更多，身體亦不適應，做過的亦繼續重複，人愈來愈繃緊，但原來身邊仍很多人支持，世界並不是我想的那麼差。」

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「只要繼續相信，就能做到」

事實此A標對其餘港隊成員亦注入強心針，淳淳希望自己能令大家明白一樣老生常談的道理：「會有一直認為相隔自己很遠的事，但你總不知道哪一刻會成功，很老土，但只要繼續相信，就能做到。」

距離東京奧運仍有一年，除了4x100四式接力的資格，歐鎧淳可謂放下心頭大石，好好享受這年的「甜蜜等待」。惟淳淳卻認為，正正還有一年，倒不如衝擊一次新領域：「距離奧運仍有一年，現在沒有『deadline』要追，可以放心、盡情地向59秒進發。」