【我的名字．林衍蕙】撒嬌妹妹最好命　活在光環下的「聰妹」力量

在每個界別，總有些名字，街知巷聞。 但有些人，名字不響亮，做的事情亦不普及。在香港體壇亦然，惟看不見，非不存在。 這些名字，卻值得香港人一一記住；今次讓我們認識香港女子佩劍代表林衍蕙。 攝影：梁鵬威

林衍聰與林衍蕙一對兄妹在港隊是密不可分的存在，「聰妹，已是一個同阿哥合體了的個體」，林衍蕙笑道。（梁鵬威攝）

我們跟這個世界有千絲萬縷的聯繫，有些關係是密不可分。不過，人是獨立自由的個體，堅持做自己的時候，別人總會看到你的成長。

林衍蕙這個名字，總會伴隨着同是劍手的哥哥林衍聰。年長5年的兄長就像太陽般照耀自己，林衍蕙自認是個黏人的妹妹，劍擊生涯也是因哥哥而開始。「哥哥小時候在九龍公園學劍，我在活動室門口偷瞄他上課， 返到屋企就跟住做。」阿聰聽後即揶揄：「你夠高咩？」阿妹裝鬼臉反駁：「總之我『裝』到！」

問阿妹堅持打劍的大部分原因，是不是也是因為哥哥，阿聰卻搶答：「她很快便在小學學界獲獎，玩吓玩吓便上了港隊」。開始任何事時都總需要理由或契機，然而堅持和努力取決於自己的選擇。在「聰妹」、「阿妹」這些稱號以外，27歲的她是為自己而戰的劍手。

「聰妹」在小學時跟隨哥哥學習劍擊，理由是貪玩：「可以名正言順打他（哥哥）。」（梁鵬威攝）

男子佩劍的前領軍人物林衍聰，無論是在劍隊抑或是家族中，都是個太陽般溫暖的存在。連在自己位於尖沙咀開設的劍館，都佈置得像家一樣，滿滿生活感。玻璃櫃滿是兩兄妹的亞洲賽、世界賽和亞運會獎牌和合照，門側還有以倫奧為主題的巨型劍擊Lego擺設。「那些大大小小的劍擊Lego都是女朋友送的」，他說。

去年因長期受膝韌帶傷患宣布退役的阿聰，除了在最後一役的雅加達亞運率領師弟摘下團體賽銅牌，還在賽後向女友Nicole求婚，在劍擊賽場上圓滿結束了13年港隊生涯。那天眾人哄鬧的歡呼聲與祝福，比一面獎牌更難能可貴。

阿聰劍館內的劍擊LEGO模型都是由女友物色所送。（梁鵬威攝）

劍館內暖黃的燈光，加上大小相框和擺設，予人家的感覺。（梁鵬威攝）

退役前培育佩劍手 「不夠劍手何來組Team？」

2005年轉當全職運動員的阿聰，自師兄們在06年完成多哈亞運退役後，便一直是男子佩劍隊的中流砥柱。2012年倫敦奧運更憑世界排名取得參賽資格，是香港首名闖奧的男佩劍手，兩年後在亞錦賽及仁川亞運的個人賽首度摘銅，登上生涯高峯。後起之秀如羅浩天、何思朗及李澤峰等近年嶄露光芒，備受膝韌帶傷患影響的這名「大師兄」，終要退下火線：「一個運動員怎會想有退役的一日，06年亞運後很多師兄都退了下來，只剩我一人擔起大旗，那時自己個心好想培育更多佩劍運動員。」因此，他在05年開始教劍，「你不夠運動員時怎樣組Team？很開心看到那時候教的大部分劍手都加入港隊，甚至有些比我更早退了役。」他深信愈多劍手在這個運動當中，成績才能提高，即使換轉了身分，仍希望可為香港培育更多佩劍運動員。

阿聰去年出發亞運前注射PRP針冀紓緩傷勢，最終在最後一役守護了佩劍隊摘下團體賽銅牌。（梁鵬威攝）

去年這名佩劍「大師兄」於亞運團體賽摘銅後，在隊友協助炮製驚喜下向女友Nicole求婚成功。（資料圖片／高詩琦攝）

玩伴戰友加教練 捨不得哥哥退役

訪問中一直是阿聰主要負責回答問題，活潑率真的林衍蕙負責笑，一唱一和。直至問到阿妹可會捨不得既是玩伴也是隊友的阿聰退役，林衍蕙難為情地收起了笑容。

「你答啦」、「𠲖家問你喎」、「你知㗎嘛」，阿妹想把球丟給哥哥，最後才禁不住掉淚說道：「捨不得，因為平時我們都見足六日，經常在一起。」跟隨哥哥的腳步學劍、加入港隊後東征西討，27歲的她早習慣、又或是毫不介意在哥哥身邊打轉。

「平時去大比賽，一個教練要看4個女隊員，教練對哥哥的信任很大，都會放心把我交給他。他退役後，站在我身後的便不再是他，是教練了。因為有時同一番說話，哥哥講與教練講出來，感覺都很不同」，她笑着說，「還有如果輸了比賽後，不能再抱着哭了。」

「18年後我退役，團體需要時間去適應，我對師弟們都很有信心。」阿聰坦言對師弟「由細睇到大」，知道他們都有很強鬥心。（資料圖片／李澤彤攝）

由小到大都是「聰妹」，我喜歡這樣子，證明大家都記得我阿哥。 林衍蕙

爽朗的聰妹對於活在哥哥影子下坦言：「我不介意別人的看法，總之我享受做林衍聰的阿妹。」（梁鵬威攝）

有光便有影，哥哥的存在對林衍蕙來說，既是溫暖的照耀，也讓她活在影子下。她曾在2010年和2014年連續兩屆取得亞運女佩團體賽銅牌，名字卻未有被大眾記住。阿聰認為她在去年蛻變成長，泰國亞洲錦標賽4強戰，令他難忘，僅次於自己的賽事。阿聰回憶那天開賽後才抵達泰國，笑言在餐廳「一邊看直播一邊勁手震」，「她的8強對手都很難打，沒有想太多贏抑或輸，但看到她很咬實牙關去打。很老實說，之前她都很努力，但成績都不大突出，去年是看得出她更畀心機去打，那場亞錦賽她很搏命，因此看到她贏了的一刻，自己都很激動。」愛笑的林衍蕙在旁側頭安靜聆聽，再補上一句：「14年他在亞錦賽和亞運會個人取得獎牌時，我還來不及衝出去攬住他，他便跪低了喊。」

林衍蕙（左二）在去年亞錦賽女佩個人賽和團體賽摘銅，「是對自己的證明。」（資料圖片／李澤彤攝）

聰妹肩負守尾重任 盼戰東京奧運

二人的深刻回憶都離不開對方的比賽，林衍蕙坦言知道自己未能代表香港在去年亞運會出戰個人賽後，便專注在亞錦賽上：「去年突然有團火，是因為亞運年因而目標明確。但在亞錦賽前知道未能在亞運打個人賽，抱住Nothing to lose的心態戰亞錦，以平常心反而發揮得更好，也證明了自己是有一定實力。」

她認為在亞錦賽的突破是一個鼓舞，其後的亞運女佩團體賽雖於8強止步，未能為港爭牌，惟經驗有時比獎牌更可貴：「去年打團體時是我第一次在大型比賽中守尾，壓力都頗大的，都有覺得是時候肩負重任，但這個想法很少會在腦海入面，因為知道這樣會愈大壓力，就愈容易失準。

聰妹拍單人照時，阿聰細心為她調整公仔角度拍攝，又說笑讓妹妹放鬆心情。（梁鵬威攝）

「會連阿哥的份兒努力嗎？」我問。

「又不是說要把目標連他的份，追得這般高。因為我覺得愈想得多便愈大壓力，愈做得不好。但會努力把他的精神傳承下去……甚麼精神好？」她轉過頭笑問哥哥。「沒有啊！做好自己就夠。」阿聰沒好氣地說。光與影，陽光下影子長或短，會隨太陽方向的改變而變化，形影相隨，卻忘了影子本來是與太陽方向相反。

最後我忍不住問，其實喜歡由小到大都被喚「聰妹」、活在哥哥的光環下嗎？她卻嘻嘻笑：「我又不會介意別人怎樣想，總之我喜歡做林衍聰個妹。」