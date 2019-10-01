【海岸賽艇世錦賽．冷知識4】賽道要轉彎？比賽不是直線進行嗎？

2019世界海岸賽艇錦標賽首度在亞洲舉行，在香港的維多利亞港上演。看慣划艇比賽的朋友或會感到疑惑，為何起點及終點均在銅鑼灣香港遊艇會對開海面？

傳統划艇比賽在相對平靜的水面，直線作賽，以奧運為標準，所有賽事距離均為2000米。

然而海岸賽艇比賽並非直線進行，一條典型的賽道通常會涉及數個轉向，距離方面亦會較長，多數賽事的初賽為4000米、決賽為6000米。

即將在維港上演的2019世界海岸賽艇錦標賽，以銅鑼灣香港遊艇會對開海面為起點，一路划向中環10號碼頭方向，再調頭經中西海濱長廊對開海面划往灣仔方向，途經金紫荊廣場對開，再折返香港遊艇會。

傳統划艇比賽在相對平靜的水面，直線作賽。（Getty Images）

海岸賽艇比賽並非直線進行，一條典型的賽道通常會涉及數個轉向。（2019世界海岸賽艇錦標賽大會提供）

由於賽事在香港鬧市對開海面進行，市民可在多個不同位置免費欣賞賽事，建議最佳觀戰地點為中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場和灣仔臨時海濱花園。

海岸賽艇世錦賽專頁

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大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽 賽事資料 比賽日期：11月1至3日（星期五至日） 比賽場地：維多利亞港（銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心） 主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會 門票：不設門票，免費入場 最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

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