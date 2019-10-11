【歐國外】荷蘭末段驚險反勝北愛爾蘭　迪比梅開二度盡顯功架

全場23次攻門﹑77%控球率並不代表一場輕鬆勝仗，荷蘭主場迎戰北愛爾蘭，久攻不下更先落後，幸好「橙色軍團」在比賽末段連入3球反勝。

歐洲國家盃外圍賽C組的前列大戰，由荷蘭主場迎戰北愛爾蘭，賴恩巴布夥拍迪比及燕豪芬的貝雲積（Steven Bergwijn）攻堅，但荷蘭在上半場多次攻勢並未有為對手造成太大威脅，上半場兩軍互無紀錄。

荷蘭在下半場繼續控制戰局，但未能找到入球的機會，久攻不少反被全場僅錄得兩次攻門的北愛爾蘭先開紀錄，荷蘭守衛遲遲未能解圍，效力英冠侯城的麥根尼斯（Josh Magennis）力壓迪歷特跳頂頭槌入網，在75分鐘打破僵局。荷蘭主帥朗奴高夫隨即調動，換入盧克迪莊（Luuk de Jong）增強攻力，球隊在5分鐘後扳成平手，迪比禁區內快腳一篤得手。後備入替的盧克迪莊在補時階段建功，加上迪比在94分鐘奠定勝局，荷蘭以3：1反勝北愛爾蘭。歐國外C組的荷蘭﹑德國與北愛爾蘭同得12分，但北愛比另外兩隊踢多一場。

北愛爾蘭的麥根尼斯頭槌建功，在75分鐘為北愛打開紀錄。（路透社）

後備入替的盧克迪莊完場前建功，攻入重要的反先一球。（視覺中國）

效力里昂的翼鋒迪比在關鍵時刻挺身而出，在末段梅開二度，協助球隊反勝北愛爾蘭，同時使北愛的出線形勢變得更嚴峻。迪比表示今仗是困難的一仗，「北愛爾蘭今仗踢出水準，使賽事對我們更加不利。當球隊落後一球時，我感到十分懊惱，但扳平後便知道球隊將會反先，盧克迪莊的入球對我們無比重要。」

迪比在比賽末段連建兩功，成為荷蘭反敗為勝的功臣。（路透社）

主帥朗奴高文大讚迪比即使面對困局，亦有能力以一己之力改變戰局，「迪比在球隊中是獨一無二的球員，他能夠以個人能力製造不少具威脅埋門，即使在困局中亦可以取得入球，是隊中不可或缺的一員。」