【歐國外】烏克蘭晉決賽周　辛真高好事成雙　瘋狂「亂入」慶祝

曼城左閘辛真高（Oleksandr Zinchenko）在國際賽日為烏克蘭披甲上陣，助球隊主場擊敗葡萄牙，鎖定來年歐洲國家盃決賽周資格，在鏡頭前瘋狂慶祝。辛真高又在個人Instagram發文，宣布成功向記者女朋友求婚，雙囍臨門。

由名宿「核彈頭」舒夫真高（Andriy Shevchenko）領軍的烏克蘭，主場以2：1力克葡萄牙，9場賽事未嘗一敗，在歐國外以不敗姿態鎖定來年的決賽周席位，連續三屆亮相決賽周。

由名宿舒夫真高領軍的烏克蘭，在歐國外以不敗姿態殺入決賽周。（路透社）

效力曼城的辛真高，在烏克蘭陣中是必然正選，他在所有歐國外亦戰畢全場。烏克蘭在今仗鎖定決賽周席位，辛真高賽後無比興奮，該名曼城球員在接受訪問後，在其他隊友受訪時再三「突擊」，高呼唱歌慶祝後便逕自離開，場面惹笑，主持人亦相當歡迎辛真高「亂入」。

辛真高今季在曼城不乏上陣機會。（Getty Images）

辛真高鏡頭前「亂入」瘋狂慶祝

Find someone who makes you as happy as Oleksandr Zinchenko after qualifying for #EURO2020! 😍



The Manchester City man was causing chaos on Ukranian TV after their win over Portugal, even infiltrating the studio as the celebrations spilt over! 🤣 pic.twitter.com/Zkm84KtIxP — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 16, 2019

其實辛真高在電視鏡頭前不時有驚喜舉動，正如他在6月大勝塞爾維亞後，親吻正在訪問他的女記者Vlada Sedan，使二人的戀情浮面，之後不時在社交網站上公開甜蜜照。該名22歲的球員在國家隊篤定出線歐國盃後，在球場上向一同穿上烏克蘭球衣的女朋友求婚成功，難怪心情大好。

當辛真高求婚成功後，他在Instagram上載一張女友與C朗拿度合照拼上自己的求婚照，寫上「當我感到有競爭時」，貫徹惹笑本色。

辛真高成功在球場上向女友求婚。（辛真高Instagram截圖）

辛真高笑言受女友與C朗合照的影響，所以向她求婚。（辛真高Instagram截圖）

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