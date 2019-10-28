【10.28學界人鏈】近200中學生築人鏈　向學體會高呼：我有權打波

香港學界體育聯會基於「不明朗因素」和「顧及參加者安全」，近月已先後將多項主辦賽事延期，至日前網上傳出學體會有意取消今季所有甲組球類賽事。 消息引起部份學生不滿，多間中學的反修例關注組今午發起行動，呼籲學生放學後於學體會門外築起人鏈，表達希望繼續比賽的訴求。

「光復學界和你拖」活動約4時半開始由何文田港鐵站展開，沿佛光街築起人鏈，部份學生們身上貼有「體育無罪 還我青春」、「我有權打學界」、「學界健兒 捍衞公義」及「請不要奪去學生僅餘的學界」等手寫標語，表達訴求。至下午近五時半，活動已有近200名學生參與，學生並開始步行前往學體會於迦密村街的會址，在學體會正門貼上文宣單張，遮蓋門牌上學體會的字眼，及掛上不同抗爭旗幟。人鏈由學體會延伸至忠孝街，學生不時高呼「香港人 反抗」、「抵制學界 白色恐怖」與「光復學界 我要打波」等口號。到晚上約6時半，學生逐漸向何文田港鐵站方向散去。

下午四時半起，來自多間中學的學生沿佛光街築起人鏈。（李澤彤攝）

學界是青春的象徵 中六生沒時間再等

就讀香港中國婦女會中學的莊同學為活動聯絡人之一，他透露學生在昨日收到有關取消賽事的消息後，原先計劃舉行集會，但因時間倉卒而改辦人鏈活動。他指大多同學以個人名義參與，獲約20間中學響應。莊同學認為學界賽事對中學生來説，是青春的象徵，「學界不只是一場普通比賽，是一段回憶。往後再想起這段時光、打過的每場比賽都很熱血，若取消是不合理，也很可惜。」

學生對學體會的訴求十分明確，有人手持「我要打學畀，比翻（畀番）個波我！唔該！」標語。（李澤彤攝）

他續稱，對目前學體會的聲明及處理手法也難以接受。「安全問題？10月初港鐵提早停止服務，取消可接受。但現時情况已漸變正常，所以根本沒必要改期。尤其是中六生，我們沒太多時間去等待。」他提議學體會可考慮周六、日早上舉行比賽， 避開公眾活動，「學生也願意在平日抽出午餐時間比賽，惟每次向學體會反映，他們僅公式化地回應會檢討。

有學生在學體會門外貼上單張及掛起旗幟，表達不滿。（李澤彤攝）

批學體會白色恐怖 「不應秋後算賬」

學體會今早曾發出聲明，指正盡最大努力進行補賽安排，希望學校跟學生能耐心等待最新消息，及避免將政治帶入體育。至下午，會方再澄清今日並無董事會舉行。另一名就讀觀塘區中學的學生，本身是校隊籃球員，他認為聲明並不足夠，希望學體會不再以各種手法作禁聲藉口，「白色恐怖是不能接受的，若在不影響比賽的情況下表達意見，又有何不可」。他坦言若學體應自證誠意，「希望在人鏈活動後，學體會可正式表明，不會因表達政治立場而DQ學校（取消參賽資格）及秋後算賬，這樣我們才會接受。」