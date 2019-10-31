【桌球】18歲小將潘正潮猝逝　周一跑步後說心口痛　隊友默哀悼念

18歲港隊桌球小將潘正潮周三（30日）於香港體院學院跑步練習期間暈倒後猝逝，本地體壇深表惋惜。 香港桌球總會今晚（31日）在於紅磡新旺會舉行的香港美式10號球公開賽開賽前，場內約20名職球員默哀一分鐘以表達深切哀悼。

隊友賽前高喊他的名字

生前名列本地英式桌球U21第4位的潘正潮，自去年喇沙書院畢業後便轉為全職運動員，昨日（30日）他在體院與隊友進行體能訓練，練跑時突然暈倒，跟他一起在體院田徑場做體能訓練的菲裔港將卡比多羅比（Robbie）仍難以抹走當時畫面：「我們在跑約1.2公里的體能訓練，他在跑到約5、600米時突然跪低，想起來卻又再倒下。整晚腦海中都揮不走他離去時的畫面。」

同是18歲的Robbie與潘正潮均被視為港隊桌球新星，隊友離世讓他難掩傷感，默哀後他更高喊一聲隊友名字「阿潮！」才作賽，場面感人。最終Robbie以9：0大勝對手晉身8強，為亡友獻上勝利。該位亞洲冠軍將在本月18日出戰世錦賽，Robbie憶起亡友時心情沉重，稱今晚每一球都為阿潮而打。

Robbie感慨道：「他在這個世上最後的一句話，就是『我今日想跑晒佢唔停』。」在隊友Robbie與葉建寧眼中的阿潮，是上進、努力奮鬥的運動員，自知體能不好而想努力鍛練，「他的最後一句話，背後的意義就是Never Give Up吧。我回想起都起了雞皮。」



隊友懷念已故小將潘正潮（按圖進入）

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葉建寧：曾在跑步後說心口痛

痛失大好青年、未來之星，與阿潮感情要好的葉建寧對隊友離世深表遺憾。「他很樂觀、正面，我們不開心時，他會開解我們。」

葉建寧難掩傷痛，更想到事情發生前才說好要一起去「遊車河」，想不到天意弄人。「他星期一跑步訓練後曾說過心口痛，不過他太收埋自己，不想人擔心沒有跟教練說。」他補充港隊在每年4月均有身體檢查，惟阿潮剛轉全職後未再到期檢查，「他真的很有奮鬥心，就是知道自己體能差才想努力操起狀態。」

轉打美式桌球不夠一年便在8月的公開賽奪冠的溫家琪，今晚賽後坦言昨日收到消息感難以置信，「還記得在2016年學界時曾頒獎予他，看着他成長，他最近才為搬到體院而感興奮。」家琪憶起隊友時眼泛淚光，她稱今日心情已平復了不少。



即使已離開人世，阿潮留在世上的拼搏、永不放棄精神，仍會長伴一眾隊友。

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