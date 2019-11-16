【足球】美斯波監期滿復出即入波　友賽1球小勝宿敵巴西

阿根廷球王美斯（Lionel Messi），今夏美洲國家盃時炮轟南美足協貪污腐敗被罰停賽3個月，「波監」期滿復出首戰即入波，帶領阿根廷在國際友誼賽以1：０小勝宿敵巴西。

今場友賽在沙特阿拉伯首都利雅得舉行，復出的美斯今仗與拿達路馬天尼斯合作在前線出擊。至於缺少尼馬的巴西，由羅拔圖法明奴、韋利安及加比爾捷西斯組成英超三叉戟，利物浦門將艾利臣比加以及老將堤亞高施華扼守中路則在防線肩負重任。

美斯獨闖龍潭，博得12碼轉化為入球。（路透社）

巴西前鋒加比爾捷西斯屢誤戎機，球隊未能平反敗局。（路透社）

巴西在開賽10分鐘本有機會領先，加比爾捷西斯博得的12碼後親自操刀竟宴客，錯失良機。阿根廷3分鐘後來一次「copy & paste」，美斯殺入禁區後被阿歷士辛度踢跌，親自操刀12碼，雖然被艾利臣撲出但衝前補射入網，助阿根廷領先1：0。

這位巴塞隆拿隊長重返國際賽後表現生猛，其後還有一次單刀及罰球差點中鵠，但被巴西艾利臣多次守住。巴西攻勢多但前線忘記帶射門鞋，全場6次射門僅得上半場1次中框；反觀阿根廷14射8中框，數據上完勝巴西。

美斯今仗表現活躍，多次挑戰巴西防線。（路透社）

賽後巴西主教練泰迪對球證判決大感不解，因為他覺得美斯有「插水」之嫌。泰迪當場也在後備席廂表示不滿，美斯更衝着泰迪打手勢回應，叫他閉嘴。泰迪談到了這個爭議時表示：「我發出抱怨是因為美斯本應領到一張黃牌，然後他還讓我閉嘴，我也讓他閉嘴。」

至於美斯射入奠勝球，帶領阿根廷打敗宿敵巴西，賽後表示感覺美好。

美斯說：「贏波是重要，而以敵對關係看，打敗巴西從來美好。」 這場勝仗後，美斯已放眼明年3月展開的2022世界盃南美洲區外圍賽。美斯續指，「所有事情都進展良好，球隊在放眼外圍賽及下一屆美洲國家盃（2020年）時繼續成長。」

英超第13輪賽程（按圖放大）