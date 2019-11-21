【足球】生命鬥士柳相鐵　身患末期胰臟癌仍拼命為仁川聯戰鬥到底

韓國足球一代名將柳相鐵，日前向外界公布身患末期胰臟癌的消息，證實外界近日對他健康問題的猜測。 不過這位仁川聯主教練並未因頑疾停下來，堅持繼續帶領球隊，信守向球迷許下的承諾。由於球季只餘下最後兩輪，會方亦尊重他的意願。

現年48歲的柳相鐵，被公認為韓國足球史上其中一位最優秀的中場球員。曾124次為韓國國家隊上陣，攻入18球，最為人津津樂道，首推與隊長洪明甫、隊友朴智星、安貞桓、李榮杓等，闖入2002年日韓世界盃四強，最終奪得第四名。雖然晉級過程中韓國隊多次受惠球證一些備受爭議的判決，令外界一直質疑球隊有「收買球證」嫌疑，但毫無疑問那一屆韓國隊表現神勇，任何時候總是鬥志十足的柳相鐵。是當中表表者。

他的職業生涯由韓國本土球隊蔚山現代開始，之後曾轉戰日職聯（J League）兩度加盟橫濱水手和效力柏雷素爾一季，他先後兩度回到蔚山現代，2006年因傷掛靴前，亦是在這支母會度過球員生涯最後時光。

柳相鐵2011年開始出任教練，今季帶領K League球隊仁川聯。近日他的健康問題受到外界關注，日前他為此事發出聲明，「我已確診患上胰臟癌第四期」，當中說及病發經過，「10月底的時候，我的身體出現異常，眼睛亦有黃疸問題。我很快已進行詳細身體檢查，並證實是胰臟癌第四期。」

那些年，風華成盛的柳相鐵（按圖進入）

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永不放棄

即使頑疾在身，這為昔日中場硬漢仍拒絕低頭。他表示接受第一輪治療後，已回到球隊繼續工作。因為他希望遵守向球員和球迷許下的承諾：為球隊成功護級，避免降至乙組（K2）作戰。

仁川聯今季在K-League 12支球隊中，以6勝12和18負，暫時排第10位，球隊命運全繫未來兩個周日（11月24及30日）最後兩輪聯賽。

柳相鐵誓言：「我會盡一切努力令球隊留在甲組（即K1），我永遠不會放棄拯救我的球隊，我也不會放棄對抗癌症，最終必定會搶回優勢。」為尊重柳相鐵的意願，仁川聯亦決定讓他留至季尾。

他永不言敗的鬥志，不禁令人想起這位一代名將，在出戰2002世界盃的時候，左眼已經失明的一段往事。當年他一直沒有將眼疾問題告訴任何人，為免露出馬腳，錯過治療最佳時間，後來因晚上作賽遇上困難終於求醫，卻為時已晚。他多年後上韓國綜藝節目說出這段經歷時表示，那時候連韓國主帥希丁克，甚至他的家人也不知道他左眼失去視力，又指自己為克服缺陷，付出一番極大努力。幸好眾人完全沒有發現之下，他如願入選世界盃大軍名單，決賽周期間他亦表現突出。