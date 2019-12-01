【歐國盃2020】比利時荷蘭抽中好籤　三支頂級勁旅齊集死亡F組

歐國盃明夏將於歐洲12個國家開戰，周日（12月1日）進行抽籤，當中「死亡F組」成為外界焦點。

今屆歐國盃抽籤於羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行，相信焦點都會放在F組，因為這組將會由衛冕的葡萄牙、世界盃冠軍法國及3屆歐國盃冠軍德國組成，小組最後一個席位將由附加賽Path A或Path D勝方取得，有機會的包括羅馬尼亞、冰島及科索沃等。根據賽規，除非羅馬尼亞於Path A跑出，D線的勝方才會進入F組，如果其他球隊勝出Path A，Path D出線球隊就會入C組，與主辦國之一荷蘭、烏克蘭及奧地利一組。

F組由3支歐洲勁旅德國、葡萄牙及法國組成，勢掀起連場激戰。（Getty Images）

比利時與芬蘭、丹麥及俄羅斯同組，相對較客易。（Getty Images）

球迷將可於「死亡F組」見到，近年冒起的法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）大戰葡萄牙「球王」C朗拿度（Cristiano Ronaldo），德國新星夏維斯在勁旅對戰中的表現亦引人關注。

另外，意大利於A組將會遇上土耳其、威爾斯及瑞士，英格蘭就會在D組大戰克羅地亞，同組還有捷克，最後一席將會是附加賽Path C的勝出者。Path C球隊有挪威、塞爾維亞、蘇格蘭及以色列。

荷蘭抽中烏克蘭及奧地利，相信出線應該不難。（Getty Images）

低地國家籤運不俗

除了荷蘭抽中相對較容易一組外，12個主辦國之一的比利時亦頗有籤運。這支世界排名第一的歐洲球隊於B組，與芬蘭、丹麥及另一主辦國俄羅斯同組，相信要出線應該不難。

歐國盃於2020年6月12日揭幕，24隊組成6組，每組首兩名出線，另有4席最佳第3名出線權。賽事將會於12個國家舉行，到4強會師倫敦，爭奪歐洲國家賽事最高榮譽。