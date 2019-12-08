【劍擊香港賽】花劍小將接連打出驚喜　鄭兆康總教練滿意今年表現

長江後浪推前浪，港隊花劍小將在連續兩日的「香港公開劍擊錦標賽」中打出驚喜，在今次賽事取得佳績，在成年組賽事首度奪得獎項，而港隊總教練鄭兆康亦對小將們表現感滿意，並總結劍擊隊在2019年的表現。

「香港公開劍擊錦標賽」次日賽事上演男子花劍、佩劍及女子重劍賽事，張家朗及蔡俊彥等港隊代表亦在今日登場。男子花劍賽事同樣有驚喜的賽果，繼「女花」小將容朗靜周六（7日）爆冷奪銅後，年僅15歲的梁千雨一路過關斬將殺入4強，雖然不敵師兄蔡俊彥，但亦收穫個人首個成年組賽事獎項。

梁千雨在公開賽取得突破成績，他亦高呼難以置信，「畢竟公開賽的壓力較少，我只專注在每一劍上，所以今日取得這個成績使我喜出望外，感覺十分神奇。最近的訓練質素提升，與隊中有實力的劍手一同訓練，所以使我的實力提升不少，而今次的成績亦是對我的一個肯定，更有信心在青少賽事上爭取佳績。」

在兩日的花劍賽事中，容朗靜及梁千雨分別首次勇奪公開賽季軍，港隊總教練鄭兆康對小將們的突出表現感滿意，認為是近日訓練的成果，「港隊青年軍在2019年的成績未如理想，所以我們在10月的新賽季時，決定加強青年軍的訓練，而他們二人在今次取得佳績，亦是代表訓練奏效取得的成果。」

「康教練」同時總結2019年劍擊隊的成績，指江旻憓（Vivian）在世界錦標賽奪銅意義重大，「港隊在2019年的表現尚算滿意，因為Vivian在世錦首度奪得銅牌，證明香港劍擊的水平在世界舞台上佔一席位。不過總結全年而言，在佩劍及青年軍的成績上有待改善，當近期作出調整後，全隊的訓練心態已有改善。」