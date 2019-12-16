【英超】阿仙奴主場慘吞曼城三蛋　龍格保促管理層盡快化解亂局

阿仙奴在凌晨英超主場迎戰曼城，近乎毫無還擊之力，上半場已失3球，終負0：3。 頹勢未止，亂局未解。德國中場奧斯爾賽前發聲關注中國打壓新疆維吾爾人，惹起風波，今仗再成話題人物。他被換走時大腳踢走自己脫下的手套，看守領隊龍格保賽後表示會跟進，但表明管理層應盡快物色新領隊，方能解決問題。

阿仙奴自解僱前領隊艾馬利後，3仗聯賽勝和負各一，今戰面對賽前排第三的曼城，開賽兩分鐘便告失守。曼城藉奇雲迪布尼（Kevin DE BRUYNE）接應加比爾捷西斯（GABRIEL Fernando JESUS）底線左路傳中，在遠柱抽網頂開紀錄。這名比利時中場在15分鐘又在底線左路傳中，造就史達寧（Raheem STERLING）射成2：0，復於40分鐘在娥眉月燙射死角入網，比數拉開至3：0。迪布尼更有機會在上半場演出帽子戲法，惟一記妙絕燙射被賓特尼奴（Bernd LENO）撲救後中柱彈出。兩軍下半場無進帳，阿仙奴主場負0：3，英超與歐霸近6場主場均不勝。

迪布尼大師級表現，曼城三個入球皆與他有關。（路透社）

迪布尼幾乎在上半場完成帽子戲法。（路透社）

反觀阿仙奴全場6次攻門僅1次中目標，各球員猶如「慌失失奇兵」，控球在腳不知如何組織，「死扭死去」然後失去控球的鏡頭甚多。而奧斯爾於59分鐘被小將伊美路維（Emile Smith ROWE）入替，更在龍格保眼前脫下手套，隨即大腳踢走，狀甚不滿。

作戰近一小時了無建樹，奧斯爾這一腳到底為誰而怒？（路透社）

奧斯爾發表關注新疆維吾爾人言論，令中國的電視台昨晚突然不直播阿仙奴對曼城，以示抵制。（路透社）

奧斯爾在賽前發表批評穆斯林世界漠視新疆維吾爾人遭受打壓，在中國惹來抨擊，球會亦急急表示純屬個人言論，不代表球會立場。奧斯爾被換走後反應激動，自然成為焦點，龍格保對此平淡地回應：「他有反應的自由，我們稍後會處理，但我們當然想球員有恰當的反應。」

史達寧（右）今仗射入一球。（路透社）

相比奧斯爾，龍格保認為物色新領隊，才是當務之急。「我告訴董事局，必須下決定，我們才會有與其他人相同的資源。但他們只着我走着瞧。」艾馬利於上月底被解僱，已有數名領隊傳聞有意成為新「廠長」，包括剛剛被拿玻里解僱的安察洛堤、狼隊主帥紐奴（Nuno Espírito Santo）及現為曼城副領隊的舊將阿迪達。

龍格保暫代領隊，阿仙奴未見起色。（路透社）

阿仙奴名宿阿迪達會否成為下任領隊，拭目以待。（路透社）

曼城主帥哥迪奧拿讚賞球隊表現「好過上仗對曼聯」，對阿迪達「入廠」傳聞抱開放態度：「隨時歡迎商議，但私人形式進行，我不想他感到不舒服。」