【東亞錦標賽．直擊】港隊獲同機乘客鼓掌　麥柏倫冀朱志光留任

2019東亞足球錦標賽決賽周曲終人散，香港隊今日（19日）啟程回港。 由8月起短暫擔任港隊助理主教練的朱志光，任期到今月底屆滿，朱Sir到底會否留任、麥柏倫又對他有何評價？ 香港01記者袁志浩、吳浩然、高詩琦 釜山直擊

儘管東亞錦標賽結果未如人意，港隊眾將總算完成了2019年最重要賽事，各自回港休假、或返回所屬球會報到。

所搭乘的航班機長，亦在降落前發言，感謝港隊在過去一周的表現，同機乘客亦紛紛送上掌聲。

朱志光今年8月起暫任香港足球代表隊助理主教練，輔助麥柏倫。（資料圖片/高詩琦攝）

麥柏倫亦希望朱志光能繼續留任，但一切還看足總及朱志光所屬球會傑志。（資料圖片/高詩琦攝）

自8月起獲麥柏倫招攬、出任助理主教練的朱志光同樣完成任期內最大任務，回首4個月港隊生涯，他說：「來到港隊，是希望幫到香港，我理解一位外國教練來到香港，需要時間了解球員能力，也要時間了解亞洲足球，過去幾年我領傑志踢亞洲賽，累積了心得和經驗，感覺我也幫到他。」朱志光稱，麥柏倫常問他意見，「我們也會一起設定一些踢法，或針對不同比賽的訓練。」

朱志光在球會賽經驗豐富，但來到代表隊，亦有不一樣的體會：「代表隊球員來自不同球會，心態不一樣，如何令他們團結是一門技術，而我在本地球圈多年、熟知本地文化，多少也掌握他們心中所想，也會知道他們是否真的交出了好的心態，他們無法騙過我。」他表示，跟港隊球員關係很好，自己也享受期中，「感受到作為一個團隊的喜悅，特別這隊球隊是有希望的。」

香港足球代表隊將在明年3月的世界盃外圍賽，先作客伊朗、再返回主場對巴林。（資料圖片/高詩琦攝）

作為港隊助理主教練，朱志光的任期將在月尾結束，在新一年，他又是否希望繼續擔任此角色？他直言：「我很樂意也願意繼續出任這職務，若能騰出時間，當然想繼續。」不過他強調，需視乎足總是否續約、也要視乎傑志的意願：「我本身仍是傑志足球總監，當然我有能力兼顧，但來年我們有個重要的青訓計劃，我需要處理。」

麥柏倫同樣期望繼續跟朱志光合作，表示：「我很享受跟Alex合作，他帶來許多經驗，對香港球員有很充份的了解，儘管我每周都觀看比賽，但Alex對球員的了解可說是從內到外，相當徹底，他知道每位球員能執行哪一種戰術，有助我安排比賽陣容。」他期望可跟朱志光繼續合作，「但一切有待足總決定，也需要視乎傑志的意願。」