【01球評】紅軍球迷眼中的無頭雞　軒達臣連眼淚也絕不感人？

不知大家有沒有看世界冠軍球會盃決賽，利物浦面對法林明高，在對手針對部署加上球證多次不利判決之下，艱苦程度遠高於英超或歐聯賽事。紅軍在下風之下，隊長軒達臣一再挺身而出，最終順利捧盃。 由加盟一刻至今，軒達臣一直備受部分利物浦球迷批評，即使今仗表現八面玲瓏，仍有人會說「不過是高普厲害而已」。已經不想再「為詏而詏」，事實勝於雄辯，不是嗎？

軒達臣在英國東北部城市新特蘭出生，8歲已加盟新特蘭青訓系統，18歲開始為一隊上陣，3個球季以來表現耀眼，惹來曼聯、利物浦等豪門虎視眈眈。那時候，利物浦開始為「神奇隊長」謝拉特接班作出部署，2011年夏天，紅軍以當時的「天價」2000萬英鎊收購剛剛度過21歲生日的軒達臣。與年長10年的謝拉特同樣是踢8號位的全能中場（Box-to-box Midfielder），球會意圖相當明顯。

如此一來，利物浦球迷開始不斷將兩人作出比較。正所謂「人比人，比死人」，而且每個人也會因先入為主而偏心，謝拉特自幼已是利物浦「親生仔」和紅軍球迷，即使偶有犯錯：諸如2005年聯賽盃決賽頂入烏龍球，利物浦加時後不敵車路士、2006年英超聯賽回傳被亨利截去後失球，利物浦1：2不敵阿仙奴、2010年英超聯賽回傳被杜奧巴截去後失球，利物浦0：2不敵車路士等，也會因為長年功績，尤其是2005歐聯和2006足總盃屢次拯救球隊將功補過。

一開始已是「外人」的軒達臣，跟謝拉特從不在同一起跑線上，只要表現偶有失準，「2000萬英鎊」身價即時被拿出來大造文章，到2015年謝拉特離隊，軒達臣接任隊長，球迷吹毛求疵的批評如幾何級數上升。人無完美，論足球天份軒達臣也許真的及不上謝拉特，然而「神軒」有更多優點，足以彌補這個美中不足。

利物浦隊長佐敦軒達臣，總是部分利迷瘋狂批評對象。（路透社）

佐敦軒達臣拒絕離隊，最終贏得領隊羅渣士認同，更接過謝拉特的隊長臂章。（路透社）

有被虐待傾向的進步狂人

其中一點，是對改善自己的執着。明知外間有理、無理的批評不斷，他曾說過：「我不喜歡看那些稱讚我的東西。我一直在想，那些負面或批評我的東西能推動我進步。」

曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）曾因為軒達臣的跑姿怪異而沒有簽下他，利物浦球迷本身也不時諷刺他有如「無頭雞」（headless chicken）一樣在場內亂跑一通，徒勞無功。面對無間斷抨擊，甚至幾乎被逐出球隊大門，少一點毅力經已倒下，偏偏他面對重重難關仍誓不低頭。

2012年羅渣士從杜格利殊手上接過帥印後，為簽入富咸美國前鋒丹普西（Clint Dempsey），有意拿軒達臣為交易籌碼，表明球隊已沒有他的位置，軒達臣憶述，「班頓（羅渣士名字）說：『如果不走，你也可以試着留下，但一定沒有正選。我可以幫助你進步，你可以嘗試進步、學習、進入球隊。』」

結果軒達臣拒絕離隊，用努力和表現打動羅渣士，搶回正選位置。說起利物浦「無限接近」首個英超冠軍的2013/14球季，與其怪責謝拉特對車路士一戰跣腳「跌走」錦標，不如說回軒達臣對曼城一仗領紅須停賽三場，爭標重要關頭失去這位年輕中場的活力，謝拉特一人獨力難支，才是連續失分主因。

軒達臣永遠是高普場內最信任的指揮官。（路透社）

任勞任怨 忠心不貳通天老倌

要贏冠軍，先要做好防守，高普2015年10月接掌紅軍帥印後，逐步建立球隊班底，陣中缺少一個可靠的防守中場（6號位），盧卡斯利華、祖阿倫各有缺點，安利簡有離心，高普最終以他最信任的軒達臣出任此職。

由8號轉為6號，軒達臣未必能盡善盡美，但他以勤力跑動盡力保護球隊防線。以往踢8號位，球迷批評他的長傳不及謝拉特，射門變解圍；到踢6號位，又改為指摘他只懂橫傳、後傳，罕有為進攻作出貢獻。事實是，球隊以一對出擊閘衛衝擊對手防線，陣中三位中場球員必須不時回防，尤其是踢防中的軒達臣。

跟占士米拿一樣，軒達臣事事以球隊為先，只要球隊需要，他便會在不同位置出現。不止改踢防守中場，他也曾踢過右閘，世冠盃四強一戰甚至串演中堅，卻從不抱怨。

世冠盃軒達臣罕有大解放（按圖進入）

+ 12 + 11 + 10

頑強隊長 VS 神奇隊長

軒達臣的貢獻當然遠不止於位置上的轉變，更重要的是，他永遠在適當時候默默做適當的事。踢防中的時候緊守崗位，歐聯四強首回合落後巴塞0：3，他一有機會就殺上前場，射門被擋出由奧歷治補中，軒達臣第一時間衝入龍門執波，最後果然做到奇蹟大逆轉。

到今次世冠盃決賽，球隊遲遲無法取得入球，病癒的雲迪積克表現平平、張伯倫乏善足陳、阿歷山大阿諾特傳中失準，軒達臣一方面奔走全場守住中後場，另一方面不斷以精準長傳撕破對手防線。補時階段正是文尼接應他的長傳，二傳法明奴建功奠勝。

或許他沒有謝拉特一人之力擔起整支球隊的氣魄，也沒有令球隊起死回生的遠程炮神奇入球，軒達臣擁有鋼鐵一樣意志，為利物浦注入一股堅毅精神力量，球隊當刻最需要什麼，他便會果斷執行，而且盡力做到。他不需要以威嚴壟斷更衣室，跟占士米拿、雲迪積克和韋拿杜姆等分擔領導球隊的工作，跟隊友一起學習、分享、成長，反而令球隊更加團結。

由杜格利殊、羅渣士、高普，到國家隊主帥修夫基，均對軒達臣委以重任，原因不止他的足球天賦，而是他戰術執行力極高加上冷靜頭腦，是英格蘭本土罕有的可靠指揮官。

不少球迷認為，雲迪積克較軒達臣更適合當利物浦隊長。（路透社）

用數據為軒達臣平反：

【歐聯】軒達臣永不向前傳球？ 死亡C組作客PSG關鍵戰誓顯身價

曾經嘗試以數據來為軒達臣平反，就連高普本人也因長期要軒達臣改踢防中致歉，可是Haters gonna hate，無論說什麼也改變不了仇恨者和酸民的看法。軒達臣對利物浦的重要性路人皆見，他代表球隊一年內捧走歐聯、歐洲超級盃和世冠盃，今季英超聯賽暫時獨領群雄，也是鐵一般的事實。

謝拉特的熱情，軒達臣的冷靜，可謂各有所長，年代不同，球會的需要也不同，根本不應拿來直接比較。唯一肯定的是，利物浦目前最需要的隊長人選不是別人，而正是軒達臣。