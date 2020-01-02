【足球】高校小將贈對手6蛋　國寶級校友到場熱血激勵

校友有很多種。有一些，同學恥與為伍。有一些，同學引以為傲。如果是後者，何時何地都會受到英雄式歡迎。 日本全國高校足球大賽如火如荼，靜岡縣代表靜岡學園高校在第一圈有一位「皇帝級」校友撐場，目睹一眾同學仔大炒對手6蛋，兼且幾乎「球球靚波」。一班小將場上笑逐顏開，回到更衣室更得到傳奇校友親自鼓勵。

高校足球大賽在周一（2019年12月30日）展開，靜岡學園首圈賽事於大除夕在東京對戰岡山縣代表岡山學藝館高校，結果在上、下半場各40分鐘的賽事中，上半場已領先2：0，全場大勝6：0。其中五球的角度都刁鑽，而中場球員井堀二昭大演帽子戲法，全部入球均在禁區外起腳，先開紀錄更離門近30碼主射罰球，在龍門左上角入網。

靜岡學園披上綠色球衣，首戰大炒對手。（Twitter）

三浦在看台上觀戰，大批小粉絲上前親睹偶像風采。（影片截圖）

三浦知良賽後到更衣室為「同學仔」打氣。（影片截圖）

靜岡學園的隊員看見三浦知良，興奮之情不言而表。（影片截圖）

大勝晉級，一眾球員返回更衣室，等到另一驚喜。「國寶」三浦知良步入更衣室，鼓勵各位隊員。他到場觀看母校比賽，讚賞各隊員的表現：「看台上目睹你們踢出上佳表現，讓我很開心，也上了一課。請把錦標帶回靜岡縣！」他接着與一眾隊員握手，小將親眼看見「King Kazu」，不少露出驚喜神情。

這支綠衣軍能走多遠？（Twitter）

靜岡學園在次圈賽事亦淨勝對手3：0晉級，爭取繼1995/96年度後，再次奪得冠軍。他們上回亮相本賽事在2014/15年度，於8強出局。而三浦知良於15歲時，在靜岡學園修學8個月，後來赴巴西學法，未有機會在全國高校足球大賽中出場。