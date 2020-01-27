【高比拜仁墜機亡】勒邦占士聞死訊哭崩　奧尼爾：兄弟我愛你

高比拜仁和他的13歲女兒Gianna突然離世，全球哀悼，一班曾跟他在場上出生入死的好兄弟，均感哀傷。不過最令人傷感一刻，莫過於勒邦占士被拍下在機場嚎哭一幕。

2015/16球季退休的高比，跟35歲的占士從未效力同一支球隊，不過他對這位年輕6載的後輩照顧和欣賞有加，日前占士超越他的總得分紀錄時，還大方在twitter祝賀對方成就：「勒邦占士繼續領這項運動前進。向我的兄弟致敬 #33644」，未料這段道賀留言，竟成為高比在twitter最後一則發言。

早前「大帝」隨湖人大軍飛機返回洛杉磯，一個鏡頭拍攝到當他抵達機場，在大堂打開手機、顯然是看到高比死訊一刻，立即當眾嚎哭起來，要由身邊人安慰，不久他一人獨自行開，然後邊行邊抺眼淚，場面感人。

勒邦占士為高比痛哭：

LeBron is met with emotional hugs after landing in Los Angeles following the death of Kobe Bryant.



(via NBC4 Los Angeles) pic.twitter.com/Fx9jt2qZVi — ESPN (@espn) January 26, 2020

兩代籃球巨星曾多次交手：

+ 7 + 6 + 5

與高比感情最要好的，當然是他在湖人的最佳拍檔奧尼爾，他在Twitter發文感言：「沒有任何合適字眼能表達，我當下因為這慘劇失去侄女Gigi和兄弟高比拜仁的痛楚。兄弟我愛你，我會永遠想念你，並向拜仁一家和其他乘客家屬深切慰問。」他還以大階寫上：「我現在很憤怒」（IM SICK RIGHT NOW）。

奧尼爾（左）與高比拜仁（右）交情極深。（Getty Images）

奧尼爾發文哀悼「好兄弟」高比拜仁：

他的湖人前隊友費沙（Derek Fisher）、加素（Pau Gasol）、範艾素（Nick Van Exel）等紛紛在Twitter致意，跟高比亦敵亦友的米高佐敦，亦發聲明指出，對高比和Gianna突然離世感哀痛，「高比對我而言有如弟弟一樣，我們不時傾偈，我會非常想念那些對話的時光。他是個強悍的對手，也是籃球史上其中一位最偉大球員和充滿創意的力量。高比也是個了不起的父親，深愛他的家庭，女兒對籃球的熱愛讓他引以為傲。」