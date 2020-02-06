【足球】最多收入Top 10　巴塞隆拿首登頂　英超Big 6獨欠一隊

《德勤球會財富排名榜》是一項由四大會計師行之一德勤（Deloitte）列出的世界各地球會收入排名，2020年西甲雙雄巴塞隆拿及皇家馬德里繼續霸佔前兩位，巴塞更是自90年代排名榜開始後首度頂上第一位。英超各支球隊亦榜上有名，Big 6更有5隊打入十大，只得阿仙奴排在Top 10之外。

資料來源：Deloitte Football Money League

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