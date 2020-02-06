【足球】最多收入Top 10　巴塞隆拿首登頂　英超Big 6獨欠一隊

撰文：李榮康
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《德勤球會財富排名榜》是一項由四大會計師行之一德勤（Deloitte）列出的世界各地球會收入排名，2020年西甲雙雄巴塞隆拿及皇家馬德里繼續霸佔前兩位，巴塞更是自90年代排名榜開始後首度頂上第一位。英超各支球隊亦榜上有名，Big 6更有5隊打入十大，只得阿仙奴排在Top 10之外。
資料來源：Deloitte Football Money League
圖片來源：Getty Images
（01美術製圖）
10. 祖雲達斯（意甲/2019年排名：11）收入：4.6億歐元
9. 車路士（英超/2019年排名：8）收入：5.13億歐元
8. 熱刺（英超/2019年排名：10）收入：5.21億歐元
7. 利物浦（英超/2019年排名：7）收入：6.04億歐元
6. 曼城（英超/2019年排名：5）收入：6.1億歐元
5. 巴黎聖日耳門（法甲/2019年排名：6）收入：6.36億歐元
4. 拜仁慕尼黑（德甲/2019年排名：4）收入：6.6億歐元
3. 曼聯（英超/2019年排名：3）收入：7.11億歐元
2. 皇家馬德里（西甲/2019年排名：1）收入：7.57億歐元
1. 巴塞隆拿（西甲/2019年排名：2）收入：8.41億歐元