【足球轉會】拜仁擬高價撬走利物浦前線最重要一人　與辛尼組鋒線

拜仁慕尼黑去年夏天一次過失去洛賓與列貝利一雙世界級翼鋒，球隊正處於重組期。 多次傳出有意離隊的曼城德國翼鋒利萊辛尼（Leroy Sane），自是拜仁轉會名單首選，近日這支德甲班霸再放震撼彈，消息指他們有意斥7500萬英鎊撬走利物浦鋒將法明奴（Roberto Firmino），與辛尼組成超強前線組合。

2020年夏天，拜仁預備大換血延續他們的德甲王朝，射手利雲度夫斯基將屆32歲，英國《太陽報》消息指，拜仁主帥漢斯菲力克（Hans Flick）認為，28歲的法明奴將是球隊日後領導前線的最佳人選，因此不惜擲7500萬英鎊收購。

加上他們仍有意簽入的曼城翼鋒利萊辛尼，拜仁希望這兩宗英超重大收購，可以令他們稱霸德國和歐洲。

消息指拜仁有意簽入法明奴。（Getty Images）

拜仁同時未放棄簽入辛尼，此子自季初社區盾重傷倦勤至今。（Getty Images）

然而任何明眼人可見，相對射手沙拿和速度超強的沙迪奧文尼，紅軍前線三叉戟之中，法明奴才是最不可或缺一員。他的技術、視野、無私，加上勤力跑動和回防，基本上是無可取代。因此高普和利物浦管理層根本無可能放走巴西人。

然而消息指出，拜仁相信利物浦在今夏以簽入添姆華拿（Timo Werner）為目標，因此前線三叉戟應該會放走一人云云。

空穴來風未必無因，然而現階段由此看來，即使消息真確，暫時也許只是拜仁的一廂情願，除非高普突然傻掉了，否則看來難以成事。畢竟法明奴表現有目共睹，之前亦已經多次傳出巴塞、皇馬對他有興趣，不過最後都不了了之。