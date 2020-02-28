【新冠肺炎】前香港足球先生花逾十萬購口罩義派　望港人共渡時艱

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）在港持續擴散，本港市民「一罩難求」，不少社會團體均四出搜購口罩回港出售或派發。球員時代效力愉園的前香港足球先生劉榮業，本周二（25日）及五（28日）以其公司名義向長者、醫護人員等派發逾兩萬個口罩。

曾效力愉園、並於1984至85年球季贏得香港足球先生的劉榮業，目前跟家人合資開公司。這位曾出戰3屆世界盃外圍賽的港隊名宿，透露自己托台灣朋友於秘魯購買口罩，分別於本港及柬埔寨派發。今日（28日）劉榮業繼周二（25日）後再親身義派口罩，他道：「看見有長者很辛苦，1個口罩可能要用上數日。他們年紀大、處處不便，這令我很心傷。」

前香港足球先生劉榮業在佐敦向市民派發口罩。（袁志浩攝）

花6位數費用運口罩返港 望港人團結渡過難關

劉榮業又指，這批口罩單計運費已接近港幣10萬元，金額甚至比口罩的成本更高，「我劉榮業沒有錢，有的只是些微的力量，希望能夠幫助大家。」在疫情仍未受控下，劉榮業呼籲市民謹記要戴口罩，「希望大家堅持，相信陸續會有社團或人士繼續派口罩；每位香港人也出一分力，一起渡過這個難關。」

劉榮業雖已年屆66歲，但3年前曾於賽馬會社區盃的表演賽中上陣，當時他頻頻表演腳法扭過守衛，並射入一球，足證寶刀未老。（資料圖片／林若勤攝）

「押後港超聯是無可厚非」

足總在疫情下無奈將港超聯賽事延期，僅於將軍澳香港足球總會足球訓練中心為菁英盃分組賽閉門開戰。劉榮業稱閉門與否相信影響不大，但他認為將比賽押後是無可厚非，「教育很重要，但學校也停課至4月，暫停足球比賽沒有太大所謂吧。足球雖是健康的運動，但口沬或身體接觸等也值得注意。」

他明白部份球會擔心球員合約及薪酬等問題，惟他指出疫情是無法預計的，且是世界性議題，希望球員及球會應互相體諒，「如外援或球員沒有人情味、不願意延長合約，也一定有解決辦法。足球沒有說失去誰便不行，本地球員要自己更爭氣。」