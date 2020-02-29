【東京奧運】身披體操服的16歲苗族少女　為癱父而戰　變街坊英雄

16歲苗族少女Sunisa Lee，身上穿的不是銀飾、曲繡和蠟染，在體操舞台上，她飛躍、翻騰，像羽毛般輕巧飄然，換來美國全國賽和世界錦標賽的2金2銀2銅。 這是一個關於體操、關於奧運、關於半癱的父親，也關於幾十萬生活在美國的苗族人的故事。

「他昨晚才跟我Face Time。」

「真希望我能在現場看比賽，但，現實就是現實。」

2019年10月世界體操錦標賽，Sunisa與爸爸視像聊天。

她身處德國斯圖加特，與隊友摘下世錦賽女子團體金牌；爸爸卻在明尼蘇達Minneapolis VA Medical Center，一邊為下身癱瘓的重傷復健，一邊從直播欣賞女兒妙漫敏捷的比賽英姿。

Sunisa Lee渴望出戰東京奧運，為自己，為父親，也為民族。（Getty Images）

兩個月前，Sunisa的爸爸為朋友的婚宴會場佈置，不慎從木梯墮下，脊椎受傷，半身不遂。意外後一星期是全國錦標賽，當時Sunisa打算放棄到肯薩斯赴會，結果爸爸一再催促，小女孩不情不願起行，卻促成後來全國賽的高低槓金牌、個人全能銀牌和自由體操銅牌。這次全國賽，5個女子項目中，美國史上最強選手「黑珍珠」比拉絲（Simone Biles）掃走4金，唯一一項「甩掉」的，正正敗在Sunisa手下。

「我無時無刻都想念爸爸。我到達肯薩斯第一天，他在明尼蘇達做了8小時手術。我要為他而戰，他定會為我感到驕傲。」回想2019年的夏與秋，Sunisa百感交集，卻不言棄，結果繼全國賽後，再於世錦賽掃走金銀銅各一（女子團體金、自由體操銀、高低槓銅），連比拉絲都大讚：「Sunisa才16歲，在3個項目的表現都十分瘋狂，這是我在今屆世錦賽最難忘的。」

2019年，Sunisa（左）才代表美國隊不久，已在世錦賽摘下1金1銀1銅，戰績僅次「史上最強」比拉絲（中）。（Getty Images）

高低槓是Sunisa的強項。（Getty Images）

6歲學體操 5年躋身國家青年軍

生於2003年的Sunisa是美籍苗族人，祖籍老撾，在六兄弟姊妹中排第3，爸爸John是美國康明斯公司的工程師，媽媽Yeev Thoj則是醫學美容公司U Care的個案經理。Sunisa 6歲開始學習體操，雖然在體操世界中屬於遲起步，但她7歲已贏得州大賽個人全能冠軍，那是她人生第二個比賽；8歲，她在分十級的美國奧運體操明日之星計劃中連跳三級，11歲已完成十個級別考試，在9萬多個女孩中脫穎而出，躋身青少年國家隊。

Sunisa記得，小時候在家中不停打空翻，連鄰居都忍不住問，小女孩是不是正在學習體操？一轉眼，她今天已是國家隊成員之一，1月更獲邀到印第安納州，與比拉絲、靴南迪絲等奧運金牌戰將，一起參加東京奧運訓練營。

按圖欣賞Sunisa的體操英姿：

+ 7 + 6 + 5

成美國苗人偶像 揚言有壓力

從全國賽到世錦賽甚至東京奧運，不只是Sunisa個人榮譽，更是美籍苗族人的歷史。上世紀70年代，越戰結束後，美國逐步撤出越南、寮國等地，曾協助美軍的部份老撾人，以難民身分移居美國，聚居明尼蘇達和加州。第一代赴美的苗族人，艱苦生活可想而知，後來在政府協助下，慢慢學習英語﹐了解美國的法律和生活習俗等，也由賣魚、修理汽車、清潔等基層工作，漸漸多了白領一族，甚至辦了幾個出辨社和Youtube頻道，出版苗文和英文兼備的刊物，或者主要報道苗人動態。

16歲的Sunisa在IG盡顯少女心：

如果Sunisa順利登上奧運列車，將是歷來首個出戰奧運的美國苗人，她直言同胞對她愛護有加：「苗族社區一直非常支持我，我不想大家失望，我站出來，為街坊而戰。」走在街上，Sunisa經常被街坊「集郵」，也收到大量「我要向你學習」、「你啟發了我」的訊息，儘管壓力難免，但她依然享受：「能夠啟發大家有進步的動力，真的很神奇，當然，大家都看着我的奧運之旅，確實令我有點緊張。」

Sunisa的奧運之旅，將在6月的美國奧運代表選拔賽揭盅。她背負的是居於美國的20萬苗人的期望，但最重要的觀眾，其實只得一個——「堅強的小女孩，我的目標就是再次走路，希望我在東京奧運前能夠康復，到當地看你比賽」，爸爸的支持，將是這個16歲苗族少女的最強後盾。