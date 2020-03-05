英格蘭足總盃16強壓軸一仗將在今晚（5日）深夜上演，由英冠的打比郡主場迎戰曼聯，亦是朗尼重返英格蘭球壇後首度倒戈，力爭再一次在本土盃賽爆冷淘汰紅魔鬼。（打比郡vs曼聯，本港時間今晚深夜3：45，體通天下（Sports2World）App直播）

朗尼（Wayne Rooney）曾效力曼聯13載，在2017年後離隊重返母會愛華頓，及後更轉戰美職聯。朗尼在今年初接受新挑戰，以球員兼教練身份加盟英冠的打比郡，再戰英格蘭球壇。打比郡將在足總盃16強主場迎戰曼聯，亦是朗尼首次以打比郡球員身份倒戈。

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英格蘭足總盃 打比郡vs曼聯

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蘇斯克查在生涯後期曾與朗尼在曼聯合作。（資料圖片／Getty Images）

打比郡2018年在林柏特的帶領下，曾經在聯賽盃第三圈爆冷淘汰曼聯出局，朗尼今仗倒戈當然希望重溫好夢。即使面對舊東家，朗尼表示將不會因此而「手軟」，努力為球隊爭勝，「我十分懷念在曼聯的時光，但如今我披上打比郡的戰衣，我當然希望紅魔鬼在該90分鐘或120分鐘中落敗，在今仗過後我會再度成為曼聯的球迷，繼續希望他們取得勝利。」

朗尼在2017年離開曼聯轉投愛華頓後，亦曾經在英超兩度倒戈，可惜他未有進帳，而愛華頓亦未能取得任何入球。

朗尼在今年一月以球員兼教練身份加盟打比郡。（資料圖片／Getty Images）

朗尼今年起兼任打比郡的教練，為未來發展鋪路，而蘇斯克查在記者會上談及舊隊友時，笑言或許他會搶走自己的帥位，「我認為朗尼絕對有機會以領隊身份執教曼聯，但視乎他對帥位有多大興趣，不少已掛靴的曼聯球員亦十分羨慕我的工作。」

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