【新冠肺炎】港隊世盃外賽期押後　巴西孖寶或趕及候命：雙贏局面

世界盃亞洲區外圍賽受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，足總今日（10日）公布香港足球代表隊最後三輪比賽押後。早前多間中國傳媒報導，賽事或會延至10月舉行，屆時港超多位外援球員將合資格申領特區護照、為港披甲。效力傑志的蘇沙及費蘭度就是其中兩位，他們對此又有何回應？

身處世界盃亞洲區外圍賽C組的港足，原定於3月26日作客伊朗，然後在3月31日主場對戰伊拉克，最後一輪比賽則於6月9日作客巴林。不過，足總今日正式宣佈，經與國際足協及亞洲足協溝通，及考慮現時全亞洲的公共衞生情況，決定將此三輪世盃外延期舉行。

港隊最後三輪世界盃外圍賽落賽延期。（資料圖片）

足總雖在聲明內未有提及最新安排的賽程，惟早前中國傳媒已報導，相信有關比賽會延至10月至11月期間舉行，國際足協有望在下周一（16日）或之前發放最新賽期。若港隊賽事押後至10月舉行，多名港超外援或能達到在香港住滿7年的要求，並趕及處理領取特區護照手續，屆時將可候命。

港足目前在C組錄得1勝2和2負，以5分位列第四位，僅落後伊朗1分。（資料圖片）

傑志翼鋒蘇沙（中）今年頻頻取得入球，更當選1月份每月最佳球員。（袁志浩攝）

蘇沙望夥同鄉齊披港戰衣

港超聯今日（10日）由傑志鬥冠忠南區，後備上陣即交出助攻的蘇沙，待今年5月即可申領特區護照。他認為世盃外延期對港足及自己是「雙贏」局面，「我知道很多球迷都希望我為港隊披甲。我自早年效力南華後，香港幫助我很多，所以我也急不及待，很想快點拿到身特區護照。」

踏入2020年後狀態火熱的蘇沙，又指自己認識很多港隊成員，期待早日跟他們合作，「當然，有很多巴西同鄉也差不多獲得資格了，例如是傑志隊友費蘭度，希望可跟他們在場上一起奮鬥。」

來自巴西的費蘭度效力傑志多年，曾征戰亞冠盃及亞協盃賽事，有望加強港隊側擊能力。（資料圖片）

費蘭度：港隊是等待7年的夢想

繼東方龍獅巴西裔中場迪高早前成功申領特區護照，富力R&F中場林柱機、謝家強及「藍鳥」另一翼鋒費蘭度相信也可在今年完成相關手續。今年9月便在港住滿7年的費蘭度，在球隊大勝南區後接受訪問，回應自己的入籍問題，他說：「穿起港隊戰衣是件很奇妙及高興的事；這也是一種光榮，在港7年，我一直等待這刻來臨。我會準時處理入籍手續，如港隊需要我，我一定會準備好。」