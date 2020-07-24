利物浦奪英超．功臣榜︱後防定海神針雲迪積克　海鮮波蛻變之匙

2018年，利物浦從爭四球隊，一躍成為爭標分子。 荷蘭中堅華基爾雲迪積克的加盟，填補利物浦的後防缺口，將「海鮮波」蛻變成攻守兼備的頂級勁旅，去年歐聯奪冠，今年英超封王。

大家記得2017年的利物浦嗎？「埃及文明」三叉戟初次合壁，高普式激情進攻漸現，但利物浦仍未擺脫「海鮮味」，因為洛夫雲及祖爾麥迪比這對中堅組合真的說不上一流，後防欠穩，失波頻頻。

利物浦也清楚後防問題，經過球探篩選，他們選定修咸頓中堅雲迪積克為頭號目標。那時候，雲迪積克已在英超打滾兩年，身體對抗十分優秀，補位更成熟，防守覆蓋範圍大，可說是英超首屈一指的後衛。

雲迪積克在修咸頓踢出好表現，得到利物浦的青睞。（Getty Images）

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高普對雲迪積克情有獨鍾，終於將他羅致到麾下。（Getty Images）

雲迪積克在2018年加盟利物浦後首場，即頭槌建功。（Getty Images）

雲迪積克一夫當關，令利物浦防守更上一層樓。（Getty Images）

雲迪積克面對C朗的進襲。（Getty Images）

2017年夏天，修咸頓投訴利物浦違規接觸雲迪積克，利物浦不得不發聲明道歉，暫時擱置這名荷蘭國腳的轉會。然而，利物浦對雲迪積克志在必得。待兩間球會關係改善，他們再開啟談判，最終在冬季轉會窗落實。雲迪積克以7500萬鎊轉投利物浦，成為球壇當昤最高身價後衛。

雲迪積克首場為利物浦披甲，已展現明顯的空中優勢，在完場前頭槌建功，助球隊在英格蘭足總盃擊敗愛華頓晉級。在17/18球季，雲迪積克加盟利物浦前，他們23場聯賽失28球，場均失1.2球，但在雲迪積克登場後，利物浦下半季15戰僅失10球，場均失0.67球。

雲迪積克為利物浦帶來的變化，就是如此立竿見影。

雲迪積克加盟利物浦半季，打入歐聯決賽，但最後落敗。（Getty Images）

雲迪積克贏得2018年12月的英超每月最佳球員。（Getty Images）

利物浦去年在歐聯決賽擊敗熱刺封王。（Getty Images）

利物浦英超封王後防功臣錄（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

雲迪積克如同定海神針，無論是洛夫雲，還是麥迪比，與他拍檔時，表現都有改善，利物浦防線提升了一個層次。利物浦在這一季打入歐聯決賽，可惜不敵皇家馬德里，得到亞軍。

上季雲迪積克更上一層樓，帶領利物浦勇奪歐聯冠軍，並以97分的高分得到英超亞軍，他個人榮膺英格蘭球員先生，甚至差點擊敗美斯贏得金球獎。雲迪積克與利物浦，相輔相成，兩者一同步入球壇最佳的門檻。

雲迪積克加盟年半，便領利物浦兩入歐聯決賽，一冠一亞。（Getty Images）

雲迪積克今季對白禮頓梅開二度，助利物浦全取3分。（Getty Images）

今季，28歲的雲迪積克繼續穩定發揮，他一夫當關，甚少犯錯，更會在關鍵時候到前場頭槌入球。在去年11月對白禮頓的比賽，他頭槌梅開二度，助利物浦以2：1勝出，到今年1月的「雙紅會」，他又頭槌入波，幫利物浦主場以2：0擊敗曼聯。

荷蘭傳奇中堅史譚也承認，或者雲迪積克比他巔峰期更強。前英格蘭國腳中堅李奧費迪南則說：「他毫無疑問是世上最佳後衛，現役最優秀的中堅。他是個非常好的球員，冷靜、強壯又有速度，他擁有一名現代球員所需的所有特質。」

今年1月對曼聯的英超聯賽，雲迪積克力壓哈利馬古尼，攻破曼聯大門，助利物浦贏2：0。（Getty Images）

祖高美斯（右）稱雲迪積克為「大哥哥」。（Getty Images）

雲迪積克慶祝利物浦封王：

+ 2

22歲的祖高美斯過兩季常與雲迪積克拍檔踢中堅，「很難估算雲迪積克對球隊的貢獻，他是個強勢的球員，十分特別，很幸運可以跟他做隊友。他就像我的大哥哥！」

左閘安德魯羅拔臣認為雲迪積克是球員的模範，他說：「如果你是年輕新晉中堅，我建議你去看看雲迪積克踢波。他一切動作都看來從容輕鬆，但其實一切都來自不停的努力。他每天都希望有進步。」

右閘阿歷山大阿諾特則表示：「雲迪積克在防守上的貢獻開始被人忽略，因為我們已經習慣他所做的一切，但你不能視之為理所當然。他總是在正確位置出現，爭贏角球，將皮球頂走，他是我們的無價之寶。」

左閘羅拔臣（右）表示十分欣賞雲迪積克。（Getty Images）

儘管利物浦今季人才濟濟，但數陣中最難以被取代的球員，還是雲迪積克。他在陣與否，直接決定利物浦防線的水平。

曾任車路士及紐卡素領隊的荷蘭名宿古列治，認為雲迪積克是利物浦擊敗曼城贏冠軍的關鍵。他說：「要贏冠軍，最好的球隊一定要有好防守。如果你沒有好防守，你仍然可以進攻，但你會發現後防失很多波。」

「哥迪奧拿買了4個中堅回來，但他們做不到工作，有點不幸的是，他們受傷患困擾。不過，後防最重要的是穩定，完成工作。其他球隊的防守也不好，而利物浦有雲迪積克，就沒有防守方面的問題。」

雲迪積克在場上會喝隊友，也會跟球證理論。（Getty Images）

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