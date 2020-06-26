【利物浦封王】曼聯球迷看宿敵首奪英超　感慨昔日爛gag已成絕唱

作為曼聯球迷，看到利物浦首奪英超冠軍，會有什麼感受？ 感覺平靜，略帶悲涼，當然不會為他們感到高興。比較曼聯及利物浦過去幾年的組軍運作，只能感慨昔日之強弱換位，三十年河東，三十年河西。 （本文章僅代表一位曼迷意見，不代表全部曼迷立場）

記得以前英國球迷有個冷笑話：「哪一架船永遠不會停泊在利物浦？」答案是英超。(What ship has never docked at Liverpool? ... The Premiership.)

現在，這個笑話已成絕唱。

這個冷笑話已成絕唱。（網上圖片）

在賓尼迪斯執教利物浦的年代，我真的不希望見到利物浦贏英超。一來，那時曼聯是爭標分子，利物浦贏了，代表曼聯贏不了；二來，若果利物浦破英超荒的話，身邊的利迷朋友肯定「牙斬斬」。

時而勢易，曼聯長期低迷，再非爭標分子，實力上也無法跟如日中天的利物浦鬥什麼，利物浦贏不贏到英超也好，曼聯也一定贏不到。在心態上，經過後費格遜時期這6年折磨，已經有點看透了，也不在乎利迷朋友是否耀武揚威，也不在乎他們會否嘲諷我。

利物浦今季首次贏得英超冠軍。（Getty Images）

曼城一而再贏英超冠軍，莫耶斯瘋狂破恥辱紀錄，雲高爾買了一大堆水貨回來，摩連奴引發起的一連串風波，再到利物浦兩入歐聯決賽一冠一亞……曼聯沉淪，宿敵揚威，已成近年常態。也許初頭會感到不快，遭敵對球迷嘲諷而無力回擊，但6年了，時間沖淡一切，怎都看透了。

利物浦不是沒有沉淪過，最近一次應該是鶴臣及杜格利殊那次英式足球的回歸，那是2010到2012年的事。之後，利物浦由羅渣士執教，主張傳控，成績平穩上升，再到高普接手，貫注跑動，近兩年成績突破。

曼聯球迷看到利物浦奪冠，肯定不是味兒，但經歷過這幾年的動盪，相信都有點習慣。（Getty Images）

去年曼聯球迷發起遊行，抗議班主格拉沙及執行副主席活華特。（Getty Images）

同時期的曼聯在費格遜的護蔭下亮出餘暉，之後陷入不止的混亂之中。莫耶斯承費格遜的兩翼傳中，不足一季便失敗；雲高爾徹頭徹尾改革，傳控未成，變為「悶蛋足球」，兩季後下台；摩連奴如一支興奮劑，短暫見效，但難敵3季魔咒，在混亂下離開。

在蘇斯克查帶領下，最近曼聯的比賽好看了一點。（Getty Images）

曼聯近年表現浮浮沉沉，每當以為否極泰來，怎料結果是推倒重來！（Getty Images）

如今所謂的蘇斯克查中興，也不算什麼復興，只是比賽好看一點，有能力爭一爭前4名而已。實力上，現時曼聯跟利物浦及曼城有不小距離。

看到利物浦在這幾年拾級而上，漸入佳境，更覺曼聯同時行了很多冤枉路，導致今日強弱換位，浮浮沉沉的變成曼聯，霸主則換成利物浦。

樂觀一點去看，參考利物浦的經歷，只要高層知人善任，方向正確，循序漸進，復興並非遙遠的事。

曼聯會否等到這一天？