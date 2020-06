【利物浦封王】曼聯球迷看宿敵首奪英超　感慨昔日爛gag已成絕唱

作為曼聯球迷,看到利物浦首奪英超冠軍,會有什麼感受? 感覺平靜,略帶悲涼,當然不會為他們感到高興。比較曼聯及利物浦過去幾年的組軍運作,只能感慨昔日之強弱換位,三十年河東,三十年河西。 (本文章僅代表一位曼迷意見,不代表全部曼迷立場)

記得以前英國球迷有個冷笑話:「哪一架船永遠不會停泊在利物浦?」答案是英超。(What ship has never docked at Liverpool? ... The Premiership.)

現在,這個笑話已成絕唱。

這個冷笑話已成絕唱。(網上圖片)

在賓尼迪斯執教利物浦的年代,我真的不希望見到利物浦贏英超。一來,那時曼聯是爭標分子,利物浦贏了,代表曼聯贏不了;二來,若果利物浦破英超荒的話,身邊的利迷朋友肯定「牙斬斬」。

時而勢易,曼聯長期低迷,再非爭標分子,實力上也無法跟如日中天的利物浦鬥什麼,利物浦贏不贏到英超也好,曼聯也一定贏不到。在心態上,經過後費格遜時期這6年折磨,已經有點看透了,也不在乎利迷朋友是否耀武揚威,也不在乎他們會否嘲諷我。

利物浦今季首次贏得英超冠軍。(Getty Images)

曼城一而再贏英超冠軍,莫耶斯瘋狂破恥辱紀錄,雲高爾買了一大堆水貨回來,摩連奴引發起的一連串風波,再到利物浦兩入歐聯決賽一冠一亞……曼聯沉淪,宿敵揚威,已成近年常態。也許初頭會感到不快,遭敵對球迷嘲諷而無力回擊,但6年了,時間沖淡一切,怎都看透了。

利物浦不是沒有沉淪過,最近一次應該是鶴臣及杜格利殊那次英式足球的回歸,那是2010到2012年的事。之後,利物浦由羅渣士執教,主張傳控,成績平穩上升,再到高普接手,貫注跑動,近兩年成績突破。

曼聯球迷看到利物浦奪冠,肯定不是味兒,但經歷過這幾年的動盪,相信都有點習慣。(Getty Images)

去年曼聯球迷發起遊行,抗議班主格拉沙及執行副主席活華特。(Getty Images)

同時期的曼聯在費格遜的護蔭下亮出餘暉,之後陷入不止的混亂之中。莫耶斯承費格遜的兩翼傳中,不足一季便失敗;雲高爾徹頭徹尾改革,傳控未成,變為「悶蛋足球」,兩季後下台;摩連奴如一支興奮劑,短暫見效,但難敵3季魔咒,在混亂下離開。

在蘇斯克查帶領下,最近曼聯的比賽好看了一點。(Getty Images)

曼聯近年表現浮浮沉沉,每當以為否極泰來,怎料結果是推倒重來!(Getty Images)

如今所謂的蘇斯克查中興,也不算什麼復興,只是比賽好看一點,有能力爭一爭前4名而已。實力上,現時曼聯跟利物浦及曼城有不小距離。

看到利物浦在這幾年拾級而上,漸入佳境,更覺曼聯同時行了很多冤枉路,導致今日強弱換位,浮浮沉沉的變成曼聯,霸主則換成利物浦。

樂觀一點去看,參考利物浦的經歷,只要高層知人善任,方向正確,循序漸進,復興並非遙遠的事。

曼聯會否等到這一天?