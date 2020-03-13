【英超】新冠肺炎擴散致首度停擺　如期重開或上演爭標關鍵戰

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情席捲歐洲，歐洲大陸賽事全受影響，一海之隔的英倫難倖免。 英超先後有7家球會公布旗下球員確診、出現徵狀或正在隔離。英超賽會及英格蘭聯賽會（EFL）召開緊急會議，決定暫停賽事至4月3日。

英超賽會及英格蘭聯賽會，在當地時間周五（13日）與各球會召開緊急會議，一致決定英格蘭各級聯賽暫停至4月3日，屆時視乎疫情及專家意見，決定是否進一步延期。

密切跟進：新冠肺炎襲體壇 持續更新運動員及賽事狀况

英超賽會稱與20支球會商議後一致決定暫停賽事，主席馬士達斯（Richard Masters）形容決定「前所未見」，並希望阿迪達、赫臣奧杜爾及其他新型肺炎患者早日康復。EFL聲明稱絕非草率決定，「必須把球會、職員及球迷的健康和福利為先，以及響應政府對抗疫情的措施」。而英格蘭代表隊本月底約戰丹麥及意大利的友賽亦會取消。

英超史上首次停擺。（Getty Images）

英超賽會暫時希望聯賽在4月4日重開，倘若按原定賽程重燃戰火，即會上演決定冠軍的榜首大戰，由利物浦作客曼城。由於現時利物浦領先曼城25分，若在此場「6分波」勝出，即宣布30年來首次封王。

利物浦奪得英超，原本只是時間問題，現在受疫情影響，冠軍之路突然多添變數。（Getty Images）

疫情近日席捲世界體壇，英超已先後有7支球隊公布球員受疫情影響。

李斯特城在昨晚首先公布3名球員出現病徵，正在自我隔離。曼城公布守衛班捷文文迪（Benjamin Mendy）因為家人出現新型肺炎相關病徵，已自我居家隔離。

及至今晨，阿仙奴公布阿迪達「中招」後，成為英超首名教練或球員染病，所有球員均須隔離，訓練基地亦要關閉。而車路士接着宣布赫臣奧杜爾亦已「中招」，他於3月9日出現感冒徵狀後，已沒有返回訓練基地。

▼奧杜爾表示正在治療，請各位不用擔心

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!!🙏🏾❤️ pic.twitter.com/hn5d0ikm60 — Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020

阿迪達與奧杜爾之外，中招者包括：

+ 5 + 4 + 3

正當外界等待李斯特城更新情况，再有3家球會公布球員出現病徵。愛華頓公布一名球員出現病徵，全隊職球員已自行隔離，並關閉主場葛迪遜公園球場及訓練基地。般尼茅夫門將保路錫（Artur BORUC）與其他四名職員亦為安全計自我隔離，暫無確診患上新型肺炎。

屈福特領隊皮雅臣（Nigel Pearson）亦指隊中數名球員出現病徵，其中一人正等候新型冠狀病毒測試結果。賽會公布停賽前，他在記者會上稱要主動應對疫情，「足球業界人人有責，照顧每個人的福祉」，並指摘首相約翰遜（Boris Johnson）抗疫不力：「昨晚聽首相發表後，我認為我們沒有偉大的領袖。那記者會的內容所見，欠缺領導才能，毫無清晰訊息，簡直一無所得。」