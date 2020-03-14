新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，世界各地人人自危。不過疫情之下，體壇仍有不少好人好事發生。 NBA新星威廉臣（Zion Williamson）有感聯盟停擺，會讓球會新奧爾良塘鵝主場的工作人員要放最少30日無薪假期，在Instagram宣布包起主場工作人員這30日人工。與此同時，騎士路夫（Kevin Love）、活塞比歷克格芬（Blake Griffin）和公鹿「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）亦慷慨解囊，各捐10萬美元。 英超和其餘各級聯賽，周五亦宣布暫停賽事至下月初，多家球會包括白禮頓、維拉和富咸，將早已為未來賽事準備好的食物和物資，轉贈所在社區露宿者。

NBA為應對新冠肺炎疫情擴散，至少停賽30天，除了球員可能無糧出，整個NBA產業的職員也很有可能要停薪。有見及此，塘鵝狀元威廉臣年紀輕輕已明白「發財立品」道理，周六（14日）在IG表示「主場工作人員這30天的人工我包起！」

威廉臣在IG寫道：「新奧爾良的球迷從選秀至今都一直支持我，而且我在冰沙國王中心（塘鵝主場Smoothie King Center）結識了一些很好的朋友。他們為球隊提供完美的比賽環境，他們還沒從卡特里娜風災（2005年）的創傷中恢復，現在又被病毒影響要停賽。母親經常告訴我要懂得尊重他人與感恩，所以我願意負擔員工接下來30天的薪酬，以聊表我的敬意。」

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年紀輕輕的威廉臣已懂得發財立品，表示願為主場工作人員支付NBA球季停擺30天的薪金。（Getty Images）

在威廉臣捐款之前，騎士的路夫、活塞的比歷克格芬以及公鹿的「字母哥」都已公開表示，願意各出10萬美元（約78萬港元）支援主場員工，與大家共度時艱。

字母哥在Twitter表示：「這遠比籃球重要。在這艱難的時刻，那些讓我、家人、隊友們的生活都變得更容易的人們，我都想幫助。我和我的家庭捐出10萬美元，給公鹿主場Fiserv Forum的員工，我們可以一起度過難關。」

字母哥艾迪杜高普表示有些事情遠比籃球重要，希望與那些一直幫助球隊的工作人員一起共度時難。（Getty Images）

假如常規賽最後要被逼縮短，有分析指，NBA球員每少打一場球會損失1.07%年薪，以頂級球星勒邦占士（LeBron James）為例，少打一場就損失40萬美元（約312萬港元）。

大西洋另一端的英國亦有類似窩心事，英國各級足球聯賽休戰，很多球會早已為未來賽日準備的食物和物資。其中兩間英超球會維拉和白禮頓，已將本來為比賽日球場內小食亭和貴賓包廂準備的食物，轉贈自己伯明翰和白禮頓社區的露宿者和慈善機構，以確保不浪費食物；英冠球會富咸在倫敦亦有相似舉動。

白禮頓將食物捐給所在的薩塞克斯郡露宿者協會，以轉贈給球會主場附近的露宿者。（Getty Images）

維拉和富咸合計已捐出1350份餐飲給當地慈善機構；白禮頓則將剩餘的蔬果、奶製品和三文治捐給所在的薩塞克斯郡（Sussex）露宿者協會，以派發給球會主場附近的露宿者。白禮頓同時承諾，繼續向約600個於賽日為球會服務的工作人員，發放停賽期間的薪酬，以免職員「手停口停」。

維拉與富咸合計已捐出1350份餐飲給當地慈善機構。（Getty Images）

850 staff packed lunches and hot food for tomorrow’s postponed game is being donated to support homeless charities.



If your organisation is interested and able to collect food from Villa Park by 4.30pm today, please contact the @AVFCFoundation on 0121 327 2299 ext 5700. #AVFC pic.twitter.com/qNHAsJfFff — Aston Villa (@AVFCOfficial) March 13, 2020

意甲森多利亞雖然正受疫情影響，隊中5名球員加上1名醫生確診新型肺炎，但球會不忘舉國的惡劣處境。他們決定把上仗意甲擊敗維羅納的球衣和熱身衣拍賣，籌款捐助國內爆發疫情地區及意國紅十字會。

武漢肺炎確診運動員一覽（按圖放大）