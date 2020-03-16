【足球熱話】疫情肆虐比賽如常　細哨母會甘美奧將帥齊戴口罩抗議

「人無事先做到世界冠軍！」 新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延，不少體育賽事亦紛紛停賽，巴西的高卓州（Campeonato Gaucho）聯賽，甘美奧的主場賽事雖然在閉門作賽下舉行，但甘美奧的主帥及球員一同在進場時戴上口罩，抗議賽會遲遲未停賽。

武漢肺炎在全球肆虐，遠在南美洲亦逐漸開始出現確診病例，其中巴西出現近百宗病例。不過，巴西高卓州聯賽決定在閉門形式下繼續作賽，引起不少球隊的不滿，其中一代球王朗拿甸奴的母會甘美奧（Gremio），全隊球員開賽前仍戴上口罩抗議。

甘美奧在主場迎戰São Luiz-RS，在一度落後兩球的劣勢下，結果以3：2反勝對手。甘美奧在班主Renato Portaluppi帶領下，率一眾戴上口罩的球員進場，兩軍在賽前亦以互碰手肘取代握手，一眾職球員在後備席廂亦未有除下口罩，僅僅在場上作賽的11人才未有戴上口罩。

甘美奧眾將戴上口罩，抗議賽會仍然如常進行賽事。（Getty Images）

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冀暫停賽事保平安

甘美奧班主Renato Portaluppi炮轟巴西足總，全世界球賽逐步停擺，為何巴西仍然堅持作賽，並希望巴西足總聆聽他們的訴求。

法林明高教練佐治捷西斯（Jorge Jesus）亦表示球員不是「超人」，希望暫停賽事以確保一眾球員的健康。

巴西時間周日（15日）晚上，巴西足總宣布暫停所有全國性足球賽事，但各個州份的聯賽將自行決定是否暫停賽事。

甘美奧在場上的11人比賽時未有戴上口罩，結果以3：2反勝對手。（Getty Images）

已確診患武漢肺炎的運動員（按圖放大）