【羽毛球】桃田賢斗直播答問自稱單身　曾爆酒店房夜會隊友醜聞

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情癱瘓全球體壇，運動員在家中隔離除了健身保持體能，不少星將還把握機會在社交媒體玩快問快答，跟支持者互動。 羽毛球一哥桃田賢斗也不例外，這位今年初遇上交通意外受傷的日本球手，正面回應粉絲多個提問，連涉及戀情的私人問題也一一解答。

男單羽毛球世界排名第一的桃田賢斗，一句「你好」展開與球迷互動序幕，還稱「平時只能回答記者提問，能回答各式各樣的問題就好了」，鼓勵大家勇敢發問。

被問到喜歡的東西和事情是什麼時，他表示：「終於能夠訓練，我覺得那是最充實的」，又稱訓練「很開心」，「我非常非常非常開心」，同時表示早餐很喜歡吃納豆。

有球迷問到「受到挫敗時怎麼辦？」25歲的桃田則稱，「通過艱苦的訓練，非常努力地用功。」至於被問及「如何消除緊張，他也自有一套：「深呼吸之後，回想曾經做過哪些特別辛苦的事情。因為已經做過那麼多，就會覺得沒有問題。」

桃田年初經歷車禍受傷（按圖進入）

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桃田賢斗今年初遇上車禍受傷，已休息好一段時間，至早前才復操。他原定5月中在丹麥舉行的湯優盃復出，可是受新冠肺炎疫情影響，賽事延期至奧運會之後的8月15至23日上演。面對這個無奈的情況，桃田認為：「我覺得這是沒辦法的事，不要太消極，每一天的訓練都不後悔地度過便好了。我想一定會朝着好的方向發展，所以大家一起努力吧。」

對於東京奧運，他表示：「我覺得到正式比賽時一定會好緊張，平時多給自己緊張感是我的課題。」又說自己早前因養傷錯過多個比賽的一段時間，收看全英賽直播，「大家也很努力，我覺得自己還有很多事情要做」。

桃田曾酒店夜會隊友（按圖進入）

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桃田自爆喜歡女生類型

這個25歲球星2018年曾爆出集訓期間夜會女雙球手福島由紀的醜聞，兩人因而被日本羽協嚴重警告。這宗八卦亦令球迷相當好奇他的感人生活。當被問到「討厭的事情」，他坦白地說：「不擅長一個人行動，我是一個很怕寂寞的人，我不擅長一個人呆着」，意外曝露在情場上似乎擁有意想不到的黏人屬性。

有醒目網民隨即打蛇隨棍上，問他：「她（女朋友）存在嗎？」桃田難得也沒有迴避，「沒有呢」，甚至自爆喜歡的女生類型，「因為很容易寂寞，希望是能夠包容我的人」。

桃田預計將於4月12日歸隊，到日本羽毛球國家隊集訓。不知他到時會否再次因為「寂寞」，跟隊友福島由紀再續前緣？

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