奧運金牌泳手感染新冠肺炎後極痛苦　狠批奧運未延期逼運動員冒險

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球肆虐，運動員亦無可倖免。 南非退役泳手雲達貝克（Cameron van der Burgh）曾在倫敦奧運勇奪男子100米蛙泳金牌，在里約奧運亦有銀牌進帳。 但獎牌和強健體質無法抵擋病毒侵襲，他在twitter公開自己染病14天以來的痛苦經歷。

雲達貝克今日（23日）在twitter上透露：「確診了新冠肺炎，想分享一些對於運動員健康、奧運的想法，和自己感染新冠肺炎的經歷」。

雖然這位南非泳手在2018年底已退役，但現年31歲的他強調自己一直保持健康生活習慣，「我的身體很強壯、肺部很強健，我沒有吸煙，而且也很年輕，是受病毒影響較小的年齡層。」

雲達貝克生涯獎牌無數，除了在倫敦及里約兩屆奧運都有獎牌進帳，世界錦標賽、非洲運動會等他都擁有大量榮譽。（Getty Images）

雲達貝治身體非常強壯，但感染病毒後連走路也乏力。（Getty Images）

奧運金牌泳手：連步行也無力

儘管擁有絕佳身體質素，但雲達貝治直言，新冠肺炎是他患上過「最惡劣的病」：「我已跟病毒搏鬥了14天，儘管最壞的症狀──包括極高燒，已經減緩了，但我的身體仍然非常虛弱乏力，也未能擺脫咳嗽」，更可怕的是，過往能在泳池中馳騁的他，近乎失去了平常的活動能力：「任何活動，例如步行，已能令我疲累幾小時」。



雲達貝治如此痛苦，令他更同情慣上此病的現役運動員，「運動員一旦患上此病，那他們在上一個訓練周期建立的體能狀態就會沒了。若在接近比賽之時患病，那是最遭的情況」。

南非一代蛙王雲達貝治（按圖進入）

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談到尚未正式公布延期的東京奧運，雲達貝治也為運動員感到無奈，亦暗批奧運尚未決定延期，逼使運動員冒險，他說：「因為奧運還沒有確實的消息會有變動，所以運動員仍會繼續訓練，這令他們無必要地置身於險境之中；而不幸感染了的運動員，在康復後仍會趕急地復操，這樣做，就會加大了對身體的傷害、也會延長康復期」。



他最後寄語所有人，要將身體健康放在第一位：「請好好照顧自己及所有人，健康是第一位……新冠肺炎絕不是開玩笑的！」

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