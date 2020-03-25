冰島科學家驚見新冠肺炎病毒40個變種　7人曾在英國睇同一場波

冰島科學家對新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）病毒有驚人發現，他們追查這種傳播力超強的病毒基因圖譜，竟找出COVID-19病毒多達40款變種，甚至知道其中7名確診者曾前往英國觀看同一場足球比賽！

人口不足37萬的北歐島國冰島，已有近600人確診患上新冠肺炎。所有確診者均須接受檢測。當地科學家在患者身上取得病毒樣本並利用基因排序，嘗試找出更多關於這種神秘病毒的線索。

各人身上的病毒基因變異，猶如指紋一樣讓它們的源頭無所遁形。冰島科學家追溯到，患者身上病毒主要來自三個國家：歐洲爆發源頭意大利，以及奧地利和英國。

他們甚至宣稱，其中7個確診者全部曾經到英國觀看同一場足球比賽。可是他們並未公布是哪一場比賽和涉及哪些球隊。

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冰島科學家發現，7名新冠肺炎確診者曾觀看同一場足球比賽，但未公布是哪一場。（資料圖片／Getty Images）

據丹麥報章《Information》報道，冰島政府衛生當局聯同當地專門研究遺傳學的生物醫藥公司DeCode Genetics，為9768人進行新冠肺炎病毒測試，當中包括已確診患者、有病徵人士以及染病高風險群組，以追查冠狀病毒如何進入當地。

其中5000人為沒有任何病徵的自願參與者，他們當中有48人對病毒呈陽性反應。

DeCode Genetics董事史提芬遜（Kári Stefánsson）稱，「我們可以看到病毒如何變種，我們發現出40款冰島獨有病毒變種。」他解釋，「有人身上帶有不同病毒的混合。在病毒變種之前和之後，他們本身已帶有不同病毒，但唯一能追查到的感染途徑，只有已變種那一個。」其中一人身上，甚至帶有兩款冠狀病毒變種。

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有關研究尚未在醫學期刊發表，但由於涉及一場英國足球比賽，令它被多份英國報章轉載。《每日郵報》訪問蘭卡斯特大學傳染病專家Derek Gatherer博士，他並未對研究結果感到驚訝，「這是我們的預期之內。所有病毒也會累積變種，但只有少數對醫學上有重要性。」即使如此，他認為追查病毒源頭仍是具有價值。

哥本哈根大學病毒學家湯臣（Allan Randrup Thomsen） 形容，有關研究「相當有意思」，「冠狀病毒出名可變種得相當猛烈。我們已看過來自中國的病毒變種，因此研究符合我們預期。」

對於病毒未來發展，兩人不約而同認為，COVID-19的傳染性將再提升但會變得「較溫和」，並將在未來數年繼續威脅人類。 Gatherer博士以2009年爆發的H1N1豬流感病毒為例，2009年夏季大爆發後，2009/10年冬季再度強勢出現，「直到2010/11冬季它才稍為緩和，有如一般流感那樣。COVID-19也可能在之後的冬季再次侵襲，但相信要等待好一段時間才會變得較溫和。」

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