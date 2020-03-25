【F1】16名麥拿侖車隊於澳洲隔離完畢　今周返英國

F1澳洲站因為有麥拿侖車隊職員確診新冠肺炎取消，16名曾與該職員接觸的車隊成員亦需留澳接受隔離，車隊主席塞度（Andreas Seidl）周三（25日）透露16名職員已結束隔離，今周將會飛返英國。

麥拿侖於3月中上演的F1揭幕戰澳洲站舉行前夕，宣布有車隊成員確診染疫，最後澳洲站宣布取消。由於有16名職員曾與確診者接觸，都需要留在澳洲接受隔離。雖然其他車隊成員都可以返英國，但都要接受居家隔離14日。

麥拿侖兩名車手諾里斯及辛斯都需接受隔離。（Getty Images）

麥拿侖確診職員上周已證實病情好轉，已沒再出現病徵。塞度周三公布車隊回國消息時表示：「很期待所有人今周回來英國。」由於現時全球疫情問題，不少航班都減少班次，使得麥拿侖在安排職員回國有點麻煩。不過，據F1官網消息指，已有數名成員周三已率先回到英國。

澳洲站因為有麥拿侖職員確診而取消。（Getty Images）

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）

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今季或減至15到18個分站

於中國武漢爆發的新冠肺炎肆虐全球，F1今年賽季大受影響，已有8站比賽需要取消或改期，摩納哥站66年來首次未能上演。F1行政總裁Chase Carey近日於官網撰文表示，會盡力保住今季賽程，希望可以舉行到15至18站賽事。

由於有8站賽事受影響，估計F1最快開季都要到6月的加拿大站才可揭幕，惟現時疫情未有受控跡象，故何時開季仍是未知之數，但可以肯定的是，如果要如Carey所言舉行15至18站比賽，F1於8月的休季期有可能取消，或許一直比賽至年底。