【英超】停賽損失鉅大　傳球會為止血作準備　要求球員暫減薪5成

英超受新冠肺炎（又稱武漢肺炎）影響需要停賽，英媒指損失鉅大，為了減低損失數字，球會已向球員要求減薪5成，球員工會已緊急召開會議商討。

英國已有9500宗以上確診個案，英國政府為防止疫情進一步擴散，限制國民出入自由。英格蘭足總早前宣布各級聯賽暫停至4月30日，又特例取消2019至20年球季的賽季完結限期。雖然最快5月就會復賽，但一般相信未必有可能，英超極有可能要鬥到暑假仍要續戰。

英超球員薪金極高，對球會負擔極大。（Getty Images）

伯明翰已要求球員暫時減薪

英國傳媒近日指英超球會已準備向球員要求暫時減人工，最多高達5成，加上現時形勢所逼，英格蘭職業球員工會為免招惹輿論壓力或會同意。英冠球隊伯明翰日前更已向球員提出暫時出一半薪酬的要求，成為首支要求球員減薪的英冠球會。據了解，周薪6000鎊以上的伯明翰球員將要減薪50%，到聯賽復賽再以4期分期補發。

曼城及曼聯為英超最高人工兩支球隊。（Getty Images）

伯明翰為首支要求球員減薪5成的英冠球隊。（Getty Images）

相信其他英超或英冠球會都會跟隨伯明翰的做法，球員工會指已經要求跟英超及英冠賽會開緊張會議，研究於中國武漢爆發的新冠肺炎對球會及球員帶來多大經濟影響。英媒指球員工會並非不同意暫時減薪的做法，但希望將減幅由5成改為2成。英超球會將於4月初開會，減薪必然是重要議程之一。

英超最高薪球隊Top 5（按圖放大）

英超現時停擺，職員生計大受影響，部分薪金「斷場計」的球場職員更是首當其衝。雖然多間球會都出聲明，表明停賽期間不停薪，但20間球會都必須面對聯賽停擺導致經濟損失的現實。有評論指現時停擺，英超與直播電視台勢必會因為利益問題發生爭議，或會令到英超損失7.5億鎊收入，故球員減薪有助球會減少損失。