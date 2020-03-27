【新冠肺炎】卡塔爾世界盃外勞的悲歌　為家人生計被迫零防疫開工

卡塔爾世界盃籌建工作一直存在外勞人權爭議，惡劣的待遇被比喻為「現代奴隸制度」。 英國《衛報》最近爆料，新冠肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐全球，卡塔爾政府禁止公眾聚集，但一班外勞被迫如常開工，增加感染風險。

2022年世界盃還有不足1000日就會揭幕，英國《衛報》爆料當地外勞指球場及基建工程，仍以全速繼續進行，每日都會用大巴將勞工送到地盤，工時極長之餘，他們得到的保健亦十分有限。新冠肺炎蔓延全球，地盤工人應要在怎樣的環境下工作，才得到足夠的保障避免染疫成為議題，但200萬名卡塔爾外勞卻連基本的人道待遇也沒有。

卡塔爾世盃球場的描繪圖像美輪美奐，但最終完成品卻是用外勞的血汗甚至生命換來。（Getty Images）

於中國武漢爆發的新冠肺炎肆虐全球個國家，不少政府都呼籲國民保持社交距離，甚至限制出入自由，減低疫情擴散的可能。卡塔爾現時已有逾500宗確診個案，政府下令禁止公眾聚集，但不包括外勞，他們仍要長時間於地盤工作。

雖然卡塔爾政府嚴禁聚集，但工人們開工卻沒有口罩提供，一名接受《衛報》訪問的尼泊爾外勞表示要自己斥資買口罩，部份未能負擔得起口罩的工人只可用布遮掩面部。相信香港人都會明白口罩雖然不是萬能，但卻是防止染疫的重要工具，普通布料如同虛設。

卡塔爾舉辦世界盃爭議不少，外勞制度一直為人詬病。（Getty Images）

外勞的宿舍地方狹窄且多人，甚至出現8至10人共用一個房間，而且環境惡劣不衛生。接送來回地盤的巴士往往會逼爆60人才出發，建築商及相關單位根本無視工人的健康安全及防疫措施。有工人投訴卡塔爾政府無視他們的健康：「你以為我們不想生存了嗎？你以為我們不想再見到我們的家人了嗎？」

為了家庭生計，他們到外國尋找出路，想不到卻有機會走上不歸路。有報道指曾有外勞因工程意外死亡，暴露了卡塔爾政府沒有為工人提供安全工作環境。

卡塔爾世界盃外勞一直面對不少問題，有報道指有關單位答應以高薪聘用，但他們來到時，工程商將合約撕毀，使他們得不到承諾的薪酬，更會剋扣工資。更有建築商扣起他們的工作證件及護照，使他們成為了「黑工」，但因為沒有護照不會離開，萬一逃走就會冒上被捕的風險。

卡塔爾外勞的基本待遇被批評不人道。（Getty Images）

新冠肺炎橫行全球，但卡塔爾外勞仍要繼續工作。（Getty Images）

「只有上帝打救才足夠」

阿拉伯國家外勞保證人制度「卡法拉制」（Kafala System），因為讓僱主擔任外勞的保薦者，變相給予他們極大權力，曾被如國際人權監察組織等國際組織批評不人道，甚至形容為「現代奴隸制」。卡塔爾世界盃外勞只是讓卡法拉制得到更多國際社會的關注，除了世盃建築商，不少僱主會收起工人的護照，苛刻對待外勞，薪水低得可憐卻沒有任何法律後果。工人要轉換工作必須得到僱主同意，雖然去年10月通過法例提升工人待遇，但似乎新法例沒有實際執行，只是「做樣」平息國際輿論聲音。

卡塔爾世盃的外勞不是機械人，亦不會有抗體避免感染新冠肺炎，但他們別無他法，為了寄錢回家鄉，在僱主逼迫下只能無奈地繼續工作。一名肯亞籍的非世界盃地盤工人表示自己每日工作14小時，就算有口罩和手套都是不足以防疫，「只有上帝打救才足夠」。