【新冠肺炎】拿度加素聯手發起體育界募捐　目標過千萬歐元助抗疫

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）在世界各地肆虐，各國的運動員亦以不同方式，為抗疫出一分力。在是次疫情重災區之一的西班牙，當地兩大體壇巨星「泥地王」拿度及前NBA球星加素，聯手發動籌款，希望協助國家度過難關。

西班牙的新冠肺炎疫情十分嚴重，根據世界衛生組織截至周四（26日）的數據，西班牙疫情在近一周急升，已錄得超過47000宗確診個案，並超過3400人死亡。

在西班牙體壇地位甚高的拿度（Rafael Nadal）及加素（Pau Gasol），聯手發起籌款，目標籌得1100萬歐元（約9400萬港元），協助改善西班牙的醫療系統。

拿度與加素相識多年，如今二人一同為西班牙抗疫出一分力。（資料圖片／Getty Images）

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拿度在個人社交網站上發文，呼籲大眾一同加入抗疫行列，「西班牙人一向非常支持運動員，從沒令我們失望。如今我們面對疫症的來襲，在我們的日常生活有相同大的影響，我認為西班牙的體育界必須為這個難關做些事，一同對抗這個艱難的時刻。」

在拿度及加素的呼籲下，西班牙體育界一呼百應，包括西班牙足球隊的一代鋼門卡斯拿斯及前西班牙國家隊主帥盧柏迪古（Julen Lopetegui）亦身體力行支持。

拿度希望體育界為西班牙籌款，助國家度過難關。（資料圖片／Getty Images）

Ha llegado la hora de que el deporte español consigamos #nuestramejorvictoria.



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另外，曼聯的門將迪基亞匿名捐出30萬歐元予馬德里，為當地購入醫療器材及援助貧窮家庭。西甲勁旅皇家馬德里承諾借出班拿貝球場，讓當地醫院有更多空間存儲醫療物資。

迪基亞亦為家鄉馬德里捐出30萬歐元。（資料圖片／Getty Images）

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）