利物浦抗疫貫徹「你永不會獨行」　球員停課不停練兼顧關懷社區

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，英國更是其中一個重災區，連王儲查理斯和首相約翰遜也先後確診，情況嚴峻。 不過疫境中有愛，英超榜首球隊利物浦在過去半個月來，球會上下早已將足球拋諸腦後，領隊高普和一眾管理層除了緊急推行應變措施，讓球員各自在家練習外，也不忘關注周邊社區。球會當中一些外援離鄉別井，單身在英國抗疫當然要照顧；而利物浦所在的默西塞德郡社區，球會也同樣出錢出力協助。 在危難中，利物浦證明他們球會格言You'll Never Walk Alone（你永不會獨行）不是白講，而是貫徹與所有人同行。

早在3月12日，即利物浦歐聯不敵馬體會出局後翌日，「紅軍」已全面展開其應對新冠肺炎措施。一眾球員雖然如常返回訓練基地米活（Melwood）進行恢復性操練，但其實當日在米活上班的職員數目已減半，其餘員工都已留在家中。領隊高普與總裁愛華士全日都在開會研判應對方案。當時英超尚未宣布停擺，他們假設要閉門作賽的話，球員需在無人的球場訓練適應環境；假如球季延期，球員在家中如何自行訓練，球會營養師提供餐單繼續照顧自己等。

高普安排球員在家以Zoom作視像訓練。（Getty Images )

至翌日，阿仙奴領隊阿迪達確診，英超亦宣布當周所有比賽延期。雖然紅軍球員仍有如常訓練，但完成操練後，高普已開始向球員解釋未來盤算。例如安排家中有健身室及泳池的球員在家訓練，至於家中沒有健身設施的年青球員，球會將送上有關器材。有傷患球員可回到米活進行復健治療，但會分散時段以減少接觸及感染。

由於一開始球隊亦沒有明確復操日期，高普打算眾人只當休季期如國際賽期般自行訓練，其後疫情進一步爆發，英超待續無期，於是球會安排球員透過Zoom軟件，一邊看屏幕一邊進行健身運動，保持球員間溝通及互動。高普現在每天均以Whatsapp與球員聯絡，球員自行訓練的數據亦會實時交予數據團隊。

營養部主管Mona Nemmer亦會負責制作餐飲，由一隊營運總監Ray Haughan負責送上事先預備好的餐飲予一隊球員，尤其是獨居的球員。

利物浦球會上下同心抗疫，不讓獨居球員落單，亦為社區出力。（Getty Images）

除了安頓好球會內部，利物浦一眾管理層更將關懷之手延伸至整個利巿。近日英國掀起搶購日用品潮，全國超巿都大排長龍。行政總裁摩亞（Peter Moore）於是主動接觸利巿內所有超級巿場的高層，交流人群控制、人龍管理及控制停車場經驗；同時更安排球會場地工作人員前往超巿幫忙，協助長者和傷健人士搬所購用品上車等，務求令工作人員在休戰期間有工開，超巿又得到額外人手。摩亞表示，明白這段時間是超巿生意高峰期，利物浦願意全力協助利巿，有需要歡迎聯絡他。

利物浦球員抗疫有乜做？（按圖放大）

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利物浦過往一直與默西塞德郡的慈善團體合作搞食物銀行，這些食物銀行一直依賴球會賽日剩下的資源為主要食物來源，但英超停擺後食物銀行全線告急，隊長軒達臣即時表示，會聯同一隊球員集資彌補資源上的空缺，和利物浦球會基金合共捐出4萬鎊讓食物銀行應急。同時又在facebook發起食物募捐，不少球迷響應。

利物浦貫徹球會格言You'll Never Walk Alone（你永不會獨行），在疫境中關懷社區。（Getty Images）

球會又有感現時利巿要停工停課，人際關係變得孤獨疏離，所以設立了一個名為「LFC Connect」的活動，球會員工會致電球會和訓練基地附近的居民噓寒問暖，了解他們有沒有足球食物，同時寄明信片為社區打氣。

一批利物浦青年軍領隊，本來在平時日子為長者舉辦「步行足球」課程讓他們強身健體，現時無法聚集下，改為網上視像瑜伽班，讓一批50歲以上利巿居民參與。

英超球會疫境見真情（按圖放大）

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確診新冠肺炎的足球員（按圖放大）