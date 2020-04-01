【溫布頓網球賽】二戰後首次取消　費達拿衝擊9度封王需再等一年

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延全球，導致各項體育運動停頓。全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club，AELTC）周三（4月1日）宣布，受到疫情影響，原定在6月29至7月12日舉行的溫布頓網球錦標賽將會取消，是二戰後首次無法舉行。 另外，今年溫網取消，或許令「瑞士天王」費達拿未能衝擊第9次稱霸溫布頓，並告別這項經典的賽事。

原本在溫網前的另一項大滿貫賽事、在5月24日至6月7日舉行法國網球公開賽，當局早前決定改為安排於9月美網之後的9月20日至10月4日上演。

AELTC連日與相關持份者舉行會議後，最終決定取消今年的溫布頓賽事，並順延至2021年6月28日至7月11日舉行。除了溫網，男子ATP及女子WTA巡迴賽早已暫停至6月7日。

溫布頓是全球最歷史悠久的網球賽事，由1877年首度舉辦，在143年歷史間曾經因兩次世界大戰而合共停辦10屆賽事，而今年是相隔75年以來首次取消。

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt — Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020

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因為疫情在全球肆虐，大大打亂各項網球的賽程，而今年的溫網取消後，「瑞士天王」費達拿（Roger Federer）隨即在個人Twitter發文，表達他對今年沒有溫網的絕望之情。去年賽年會否成為費達拿在溫網的最後探戈？「費天王」及後在Instagram上載限時動態，大派定心丸，表示急不及待來年再戰溫布頓。

費達拿過去曾8次揚威溫布頓，他當然希望在結束網球生涯前再奪一冠，他去年同樣打入決賽，與祖高域合演另一場經典的決賽，可惜在力戰5盤後憾負，無緣再次捧走錦標。

費達拿在去年溫網決賽力戰不敵祖高域，與第9次稱霸溫布頓擦身而過。（資料圖片／Getty Images）

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至周三，英國共有29842宗確診個案，2352人不治，最少179人康復。

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