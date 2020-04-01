【溫布頓網球賽】二戰後首次取消　費達拿衝擊9度封王需再等一年

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延全球，導致各項體育運動停頓。全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club，AELTC）周三（4月1日）宣布，受到疫情影響，原定在6月29至7月12日舉行的溫布頓網球錦標賽將會取消，是二戰後首次無法舉行。
另外，今年溫網取消，或許令「瑞士天王」費達拿未能衝擊第9次稱霸溫布頓，並告別這項經典的賽事。
原本在溫網前的另一項大滿貫賽事、在5月24日至6月7日舉行法國網球公開賽，當局早前決定改為安排於9月美網之後的9月20日至10月4日上演。
AELTC連日與相關持份者舉行會議後，最終決定取消今年的溫布頓賽事，並順延至2021年6月28日至7月11日舉行。除了溫網，男子ATP及女子WTA巡迴賽早已暫停至6月7日。
溫布頓是全球最歷史悠久的網球賽事，由1877年首度舉辦，在143年歷史間曾經因兩次世界大戰而合共停辦10屆賽事，而今年是相隔75年以來首次取消。
It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.— Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020
The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt
英超球會疫境見真情（按圖放大）
因為疫情在全球肆虐，大大打亂各項網球的賽程，而今年的溫網取消後，「瑞士天王」費達拿（Roger Federer）隨即在個人Twitter發文，表達他對今年沒有溫網的絕望之情。去年賽年會否成為費達拿在溫網的最後探戈？「費天王」及後在Instagram上載限時動態，大派定心丸，表示急不及待來年再戰溫布頓。
費達拿過去曾8次揚威溫布頓，他當然希望在結束網球生涯前再奪一冠，他去年同樣打入決賽，與祖高域合演另一場經典的決賽，可惜在力戰5盤後憾負，無緣再次捧走錦標。
費達拿在去年溫網決賽力戰不敵祖高域，與第9次稱霸溫布頓擦身而過。（資料圖片／Getty Images）
根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至周三，英國共有29842宗確診個案，2352人不治，最少179人康復。
新冠肺炎確診運動員（按圖放大）