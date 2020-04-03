【足球熱話】泰維斯冀球員減薪度難關　「不收薪金亦可繼續生活」

在疫症橫行的年代，所有人必須齊心協力，阿根廷球星泰維斯在受訪時，促請球星們暫時放棄高薪，協助貧苦大眾度過難關。

世界各地受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，不少球會要求球星在這段時間減薪，與球會共度時艱。曾效力曼聯及曼城的阿根廷球星泰維斯（Carlos Tevez），在接受阿根廷電視台訪問時，表示球星們應該為抗疫多走一步，而他們的高薪協助貧苦大眾。

現年36歲﹑效力小保加的泰維斯願意以身作則，為抗疫出一分力，並促請其他球星暫時放棄高薪，「我十分樂意當義工親身協助其他市民，我認為球員及演員亦可幫助其他貧苦的鄰居。不少人正在過朝不保夕的生活，每一天也在努力地為生存而奮鬥。相反，球星們的生活十分幸福，過着物質充裕的生活，即使我們放棄半年，甚至全年的薪金，生活亦不受影響，我認為我們可以為社會貢獻更多。」

泰維斯呼籲球員及球隊，一同為抗疫出一分力。（資料圖片／Getty images）

新冠肺炎疫情在南美（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

另外，英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示英國政府的財政措施，並未有包括英超球隊，而他更促請英超球員減薪，為社會出一分力。

英格蘭的職業球員工會（Professional Footballers' Association）同樣表示，不希望其他員工受到不公平的待遇，但他們認為若果協助球會支付其他員工的薪金，這做法只會對一眾球會股東有利。

英國的衛生大臣呼籲英超球員齊齊減薪，與球會共度時艱。（資料圖片／Getty Images）

利物浦球員抗疫有乜做（按圖放大）