【英超】小球會疫情下哀歌　般尼會長：8月仍未重啟球季或將破產

沒有足球比賽的日子，球迷個個心癢難熬。其實各大球會也是一樣。足球聯賽因應新冠肺炎疫情停擺，球會在零收入的情況下仍要付出人工和維持場地等龐大開支，不少球會也處於「吊鹽水」的緊急狀態。 英超球隊般尼會長加歷克（Mike Garlick）率先表示，如果球季到8月仍未能重啟，球會或會破產。

般尼會長加歷克表示，「事實是，如果我們未能完成球季，而下季的揭幕日期仍未有清晰的時間表，我們作為球會到8月將會沒有金錢營運下去，這是事實。」

「我不清楚其他球會的財政狀況，不能代表他們說話。我只能說出我們的處境與立場。」因此他指出，在情況安全下，「我們非常有決心和渴望盡快完成球季。」

般尼會長：全力支持完成賽季

他接受天空體育訪問時稱，「我們全力支持完成球季，每個人都希望完成工作。對所有英超球會而言，完成球季一定是最好的結果。」

「就算要閉門作賽，餘下賽程要在數星期內逼在一起，20支英超球隊仍希望踢完今季。」

英超停擺對他們實際影響有多大？般尼方面表示，每場主場比賽，收益約500萬英鎊，直播收益約4500萬英鎊。換言之，對於球會而言，時間是他們的最大敵人。停擺拖得越長，對他們越不利。

財力充足的大球會尚可支撐，對般尼那樣的小球會，沒有比賽就沒有主場收入，一旦英超腰斬，更要面臨在已收取的電視直播收益之中，拿回部分出來。般尼剛公布業績，當中顯示他們只有400萬英鎊盈利，但有預留部分現金作儲備。