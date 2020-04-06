【有片】兒子求剪C朗髮型　遭父親惡搞變一代神將　照鏡心碎爆粗

「我成個阿Bob咁做咩啫？！」剪頭髮最怕髮型師剪錯髮型，日前一名英國青少年想「跟風」，要求父親幫他跟偶像C朗拿度的髮型修髮，豈料父親「玩嘢」剪了另外一個經典朗拿度髮型，令到小朋友氣得爆粗鬧人。

現時新冠肺炎肆虐全球，不少國家都實施限制令，希望國民多留在家中，英國亦不例外。由於不能隨便出門，一名英國小朋友想剪頭髮，唯有靠父親出馬幫手修髮。

C朗拿度是現今球壇人氣之王，除了球技好之外，亦是「靚仔」一名，兩年前就在日本女性雜誌《ViVi》舉行的「全球最靚仔球星」選舉中得第2，只輸給現時隊友、阿根廷球星保羅戴巴拿。可想而知為什麼這名少年想剪「C朗頭」。

案件重溫（按圖放大）

「我想剪朗拿度頭！」成禍端。（網上圖片）

「我想剪朗拿度頭」成千古恨

香港人仍會以「C朗」、「細哨」區別C朗拿度及巴西一代名將朗拿度，但外國人不會分得那麼細，就算講C朗也好，亦會直呼「Ronaldo」。不過，這一句「我想剪朗拿度頭」卻成為了惡夢的開始，鏡頭一轉，父親已經完成「大作」，叫兒子到廁所照照鏡。只聽到手持鏡頭的父親聲音不懷好意，小朋友亦快步走入廁所，然後就是「OMG」（我的天）的樣子。

C朗拿度於現今球壇人氣仍是一時無兩。（Getty Images）

「細哨」02年日韓世界盃的「河童頭」令全球嘩然。（Getty Images）

C朗的「蛋撻頭」才不會這麼短吧？這完全是Skinhead！前額為什麼會留下怪怪地一撮「半月型」短髮？小朋友看見自己髮型盡毀，心碎一刻由心爆粗：「你個XX（dxxkhead）！」這名「邪惡父親」此時才笑着說：「你知不知道，這世上只有一個朗拿度！」（There's only one Ronaldo!）然後一邊大笑，一邊影着自己手機螢幕。

沒錯，那正是02年日韓世界盃，巴西一代射手「細哨」朗拿度驚世駭俗的「河童頭」。

外國80後球迷不少都覺得「細哨」實力遠超C朗，所以一直都有這句「There's only one Ronaldo」的說法，想不到「魔鬼老竇」卻用來玩弄愛兒。

笑還笑，當時確有人跟風剪細哨頭賀巴西奪得世界盃冠軍。（Getty Images）

雖然多得父親，自己型象盡毀，但沒有「鏟青」，仍保留一定程度的頭髮，相信小朋友很快就可以跟「細哨河童頭」講再見。再者，現時疫情嚴峻亦不能隨便上街，也不用擔心被太多人見到。

等等，他父親把影片都放上社交網站，這兩日已有逾7700次轉載及23000個Likes。

一個美好童年，就這樣被摧毀了。

C朗拿度WFH如何在健身？（按圖放大）

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