【足球】多蒙特挪威神童艾寧夏蘭特大爆發　最大功臣竟是蘇斯克查

多蒙特前鋒艾寧夏蘭特（Erling Braut Haaland）今季在所有賽事已轟入40球之多，年僅19歲已成為全歐洲最炙手可熱的射手之一。 他的火速崛起似是毫無預兆，近日夏蘭特接受訪問時表示，能射進海量入球，必須多謝一個人──曼聯領隊蘇斯克查。

艾寧夏蘭特1月加盟多蒙特後，在德甲8場賽事攻入9球，德國盃也有1球進帳。連同上半季為薩爾斯堡紅牛在奧地利甲組聯賽14戰射入的16個入球，加上盃賽的4球，以及歐聯的10個入球（紅牛8球／多蒙特2球），至今已累積40個入球之多。

要成為頂級前鋒，速度、技術、膽識、射門觸角、身體質素缺一不可，這些特質艾寧夏蘭特全部有齊。如今入球對他來說猶如探囊取物，可是他接受EuroSport電視台訪問時稱，他的球員生涯曾經歷一段迷惘期，能夠脫胎換骨全賴曾在莫迪帶領他的蘇斯克查。

艾寧夏蘭特與蘇斯克查（按圖放大）

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一場命中注定的比賽

艾寧夏蘭特在英國列斯出生，當時父親夏蘭特（Alf-Inge Rasdal Haaland）正效力列斯聯。父親退役後一家人回到挪威。他跟隨父親腳步，從小在家鄉球隊拜尼（Bryne FK）受訓，這支乙組球會（挪威足球第三級別）位於挪威斯塔萬格（Stavanger），亦即是艾蘭特一家的故鄉。

小夏蘭特15歲稚齡已獲提升上拜尼一隊，僅踢過16場比賽已被挪超球隊莫迪（Molde FK）看中，2017年2月加盟時只有16歲，當時莫迪的主帥正是未能為卡迪夫城扭轉乾坤、黯然回到挪威執教的蘇斯克查。

艾寧夏蘭特說：「當我回想職業生涯初期，2018年初是一段相當奇怪的時間。你甚至可以說，那場比賽可以說是我職業生涯的轉捩點。」

艾寧夏蘭特效力莫迪期間，曾在歐霸面對辛尼特。（Instagram@ErlingHaaland）

古靈精怪的艾寧夏蘭特（按圖放大）

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迷失的夏蘭特

他憶述，莫迪作客0：1不敵基斯迪辛特一仗，完場前他有一次單刀機會，面對門將時卻射失了。球隊當時有一個星期假期，他特別跟隊友奧斯尼斯（Fredrik Aursnes）、艾歷希士達（Eirik Hestad）、兄長和一個朋友到西班牙一起努力操練，為一星期後主場對史達比克的比賽作好準備。

「我記得自己有一次入球機會，我起腳射得很好，射門卻只能命中目標正中位置。我覺得有些東西困擾着我。」

連續兩場比賽不順利，之後一個星期莫迪的對手更是榜首球隊白蘭恩，一支那一季甚少失球的強隊。他難忘那段「連個天都唔鍾意我」的迷惘期，「那時我很沮喪，練習時一切事情也跟我作對。」

艾寧夏蘭特的7大優點（按圖進入）

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蘇斯克查親授射門心法

「我面對門將，奧萊貢納（蘇斯克查名字）傳中給我射門，但我每一球也射失。」即使夏蘭特諸事不順，蘇斯克查練習後跟他說：「這場比賽你應該正選上陣，要作好準備。」

賽前蘇斯克查再跟夏蘭特加操，這位曼聯一代射手為他進行射門特訓，「不止是傳中球，他還教我一些簡單的金科玉律。」比賽前數天，蘇斯克查再教導夏蘭特埋門時要冷靜，當皮球來到之前已經要作好準備，一句：「然後你就會有機會取得入球」，令夏蘭特開竅，對白蘭恩一仗個人獨取4球，協助莫迪作客大勝4：0。

夏蘭特感激蘇斯克查的指導，「那些都是他教我的，有很大功勞。」

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艾寧夏蘭特在莫迪曾經陷入一段沒有入球的迷失期，經蘇斯克查教導，面對榜首的白蘭恩一仗個人獨取4球。（Instagram@ErlingHaaland）

拒絕曼聯的理由

就是這段在莫迪的師徒關係，令艾寧夏蘭特曾一度盛傳加盟曼聯，跟蘇斯克查重逢。可是他最後選擇多蒙特，而非紅魔鬼，或許多少帶點家庭因素在內。

父親夏蘭特2000年由列斯聯轉投曼城，跟曼聯隊長堅尼在球場上交惡。堅尼1997年曾在比賽期間被司職後衛的夏蘭特踢跌心生不忿，2001年4月曼徹斯特打吡蓄意狠狠踢低夏蘭特報復。一記「收山腳」令堅尼被罰紅牌出場，夏蘭特因此受重傷。之後復出合共僅上陣多48分鐘便要掛靴。

艾寧夏蘭特自小已在接收「曼聯前隊長令父親提早完結職業生涯」訊息，對他而言，最心儀的英格蘭球隊從來只有一隊：父親職業生涯全盛期時效力的列斯聯。

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曼聯前隊長堅尼一記「收山腳」，間接令夏蘭特提早掛靴。（Getty Images）

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