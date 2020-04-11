【FIFA TV】世界盃經典重溫中國都有份　必睇1986年法國巴西大戰

英超、歐國盃有經典重播，世界盃都有！ 國際足協（FIFA）兩星期前起，每天上載一場過去世界盃的足本賽事影片，陪世界球迷在家抵抗新型冠狀病毒肺炎COVID-19。FIFA稱按照網民投票結果而挑選賽事，若然屬實，投票網民都相當「識波」，因為已知的12場賽事，包括1986年法國對巴西的經典大戰，而決賽只有一場。

FIFA 的YOUTUBE頻道「FIFA TV」按照早前在Twitter投票的結果，每天上載一場賽事，兼在留言欄註明賽事精華在影片中的時間，讓心急的觀眾「飛住睇」。賽事包括男足和女足世界盃，播放表所見，影片分布相當平均，從1986年墨西哥世界盃起，各屆都有一場賽事重播，近兩屆男足世界盃則有兩場，決賽只得1999年美國女足世界盃「美中大戰」。

1999年女足世界盃決賽，中國在球后孫雯帶領下挑戰主辦國美國，惜於互射12碼敗陣。（Getty Images）

今夜0時上載的新影片將是2018年俄羅斯世界盃16強，法國反勝阿根廷4:3一役，麥巴比在該仗表現身價，其驚人速度令阿根廷後防無計可施。明晚上載的是2014年巴西世界盃16強荷蘭對墨西哥，先失一球後苦戰至補時4分鐘，藉亨達拉爾射入12碼反勝2：1。

而數最具觀賞價值一仗，必定是1986年8強巴西對法國。法國球王柏天尼領軍，對戰蘇古迪斯、加拉卡等名將在陣的巴西，「白比利」薛高則在後備出場。該仗公認為技術比拼，賽事甚少停頓，結果兩軍法定時間打和1：1，要互射12碼決勝，此時柏天尼及蘇古迪斯卻分別射失……

當年的出場名單，拍攝實景短片。（影片截圖）

現供重溫的世界盃經典（按圖放大）

1986年8強：柏天尼為法國扳平，與巴西力戰到互射12碼，奉為歷代經典。（Twitter）

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至於1998年法國世界盃及2002年日韓世界盃同樣引發莫大議論，暫時未有賽事送上。1998年世界盃決賽，「地上最強」巴西前鋒朗拿度在晉級路上表現無懈可擊，射入4球又3度助攻，獲外界看好可助巴西衛冕。他卻在決賽對法國開始前一度缺席正選名單之中，雖然最後仍正選上陣，卻完全失準，猶如夢遊球場，結果0:3負於法國。

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2002年日韓世界盃則令球迷咬牙切齒，認為淘汰賽階段中，韓國16強對意大利，及8強對西班牙，球證執法偏袒。其中西班牙一仗，西班牙兩度入球被判無效，結果互射12碼被淘汰。其中加時祖亞昆底線傳中助攻摩連迪斯入球，被判出界在先，令外界譁然。