【Live】錦織圭直播會網民　本田圭佑一問一答盡現「認真王」性格

2016年里約奧運男單銅牌錦織圭，現正在美國佛羅里達州家居抗疫，昨晚（10日）在社交網絡twitter發帖宣布在今日於個人App開Live，「歡迎大家向我提問，什麼都可以，網球的細緻技術、我喜歡吃的曲奇是什麼等等，什麼我都會回答。」 由於直播僅限錦織個人App的VIP收看，此帖一出，日本足球代表球星本田圭佑也加入留言發問。

本田圭佑參與發問 與認真個性一致

「假如以現在的經驗值和知識回到少年時代，你最會花時間在哪種類型的訓練上？」同為運動員的本田問了有關訓練的問題，與他認真、自律的個性不謀而合。

有球迷看到本田的留言也很興奮，「很棒的組合！」，又留言「Double Kei（二人名字均有Kei）」，與錦織圭的招牌擊球動作，一邊腳起跳後強力擊球的「Air K」相近。錦織也很認真在今早的直播中回應：「我在現今為止的生涯中不時受傷，現在想到的是拉筋，我認為這可以減低受傷機會，以前卻偷懶不太做。身體過於柔軟對打網球是不太好，但適當程度的柔軟性能預防受傷，如果我由小時候開始有練習加強柔軟度就好了！」

錦織圭是日本第二位打入大滿貫賽事男單決賽選手，去年末因傷未能回復100%的狀態，因而決定退出ATP盃以及一月開打的大滿貫澳網。（GettyImages）

事實上，錦織圭對上一次出賽已是2019年的美國公開賽第3輪，之後就因為手肘手術沒有再出賽，包括今年的ATP盃以及澳洲網球公開賽等大賽，世界排名已跌到第31位。對於東京奧運延期一年，他也曾發表表示不只是自己有更多時間準備，對運動員也是好事：「身為日本人，更開心的是奧運只是延期而不是取消，讓我鬆一口氣的是奧運並沒有取消，延期是對所有運動員最好的解決方法。」

今季加盟巴西老牌球隊保地花高的本田，上月射入12碼後，實現了生涯球會入球數100球，也在五大洲均有入球紀錄。（GettyImages）

除了本田外，不少球迷問了較生活化的問題。

Q：現在在家會做什麼？

A：我向IMG（訓練中心）借了些舉重啞鈴，在家中自己健身練肌肉。

Q：最喜歡的飯糰口味？

A：我在比賽也常會吃呢！有得選擇的話會選鹽味，鮭魚也不錯，鰹魚我就不太喜歡了。

Q：最想組雙打的選手？

A：絕對最強的是保加利亞球手迪米杜夫（Grigor Dimitrov），我跟他雙打過，真的很強。我也想跟澳洲的夏韋特（Lleyton Hewitt）試組合。女子的話，是軒婕絲（Martina Hingis）沒錯，她是最強的吧。

Q：最幸福的事是什麼？

A：睡覺是最幸福的，能夠睡得好，也要感謝大家的支持呢！

Q：最難應付的對手是誰？

A：除了最頂級的選手，丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）的下旋球很罕見；發球的話，伊斯拿（John Isner）和拉奧歷（Milos Raonic）都很好，還有蒙菲斯（Gael Monfils）。

Q：會自己煮飯嗎？

A：會啊！現在也是自己作料理，今日的是燒三文魚扒。你們知道這個嗎？「Magic Salt」，真的是調味最強，什麼都會變得好味。我還會炒鹿尾菜和煮味噌湯。

Q：退役後會做什麼？

A：雖然想一直打下去，但我很喜歡小孩子，退役後與小孩子一起為日本網球做點什麼吧。

除了世界前列的男單球手，錦織圭也舉了好幾個生涯中難以應付的強手。（GettyImages）

喜愛小伙子的錦織圭表示，希望退役後與日本小孩子一起為日本網球發展作出貢獻。（Instagram）

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