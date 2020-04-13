【英超經典．前鋒篇】粒粒皆星百看不厭　嚴選叱咤英超神鋒50人

英格蘭超級聯賽可謂港人至愛，其商業推廣、造星能力、吸金方式都是世上足球聯賽中頂級，在全球各地均有上佳收視，極具影響力。 趁各地電視台在疫症橫行之時大打經典牌，推出經典回放讓球迷在家中回味之際，《01體育》也來個英超流行經典巡禮，讓大家在現時球季小休期間，回味至今28個球季的經典人物，今次就由前鋒開始重溫。 圖片來源：Getty Images

要數英超經典前鋒，離不開3大分類，其一必定是過去27個球季的神射手。要知道要在整年內狀態均保持上佳水平，又要避過傷患來襲，實非易事。一個球員能在單一個球季內入球冠絕同儕，雖然未必保證能奪冠，但也都非泛泛之輩。

以下是自英超元年1992/93球季開始，取得當屆神射手的23位前鋒，全部都是當代前線尖刀，就算未能成為不朽英雄，也算擁有過剎那光輝。取得金靴次數最多的為4度稱王的亨利（Thierry Henry），英超史上入球王舒利亞（Alan Shearer）亦曾連續3季取得金靴，另外奧雲（Michael Owen）、哈索賓基（Jimmy Floyd Hasselbaink）、杜奧巴（Didier Drogba）、尹佩斯（Robin van Persie）、哈利卡尼（Harry Kane）和沙拿（Mohamed Salah）亦曾兩度染指金靴獎座。

當季金靴獎組別（按圖放大）：

+ 31 + 30 + 29

除了每一屆成為神射手的球員，英超歷來也有很多本土頂級前鋒，他們雖然未能在單一球季取得神射手，但長期在英超打滾下，累積下來的入球量，甚可能是曇花一現的單季金靴得主還要高。朗尼（Wayne Rooney）、科拿（Robbie Fowler）、迪科爾（Jermain Defoe）和費迪南（Les Ferdinand）都是當中的表表者。

入球量累計居英超歷史前列「土砲」球員：

+ 32 + 31 + 30

最後一類能成為英超歷來「神鋒」的，還有那些不同年代的重量級外援，那些單聽名字也令人回想起他們場上英姿。簡東拿（Eric Cantona）、柏金（Dennis Bergkamp）、費蘭度托利斯（Fernando Torres）和蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjær），都在不同年代的英超比賽上發光發亮。

重量級外援發光發熱：

+ 57 + 56 + 55

英超經典重溫放映時間表（按圖放大）