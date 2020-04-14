法國禁聚令延長至7月　環法極可能延期　連鎖效應或拖垮單車世界

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）宣布延長公眾集會禁令到7月，多項體育比賽勢必需要延期，6月開賽的環法正更有機會面臨取消。萬一今年環法取消，單車世界的經濟損失不堪設想。

法國有逾98000宗新冠肺炎確診個案，並已有近15000宗死亡個案。為了減慢蔓延速度，法國總統馬克龍周一（13日）晚宣布，全國禁止公眾集會令延長到7月中。

除了6月底上演的F1法國站有可能延期外，公路單車賽最頂級賽事、三大賽之一的環法，亦有機會需要延期或取消。

去年總成功冠軍貝勞亦曾呼籲今年賽事延期舉行。（Getty Images）

環法不只是法國及單車界每年一度的盛事，每年夏天3周21站的賽事吸引1200萬名車迷於法國各地觀戰，亦是職業單車界的經濟命脈。今年賽事萬一取消，對一眾車隊的傷害有如海嘯一樣。

Groupama-FDJ領隊Marc Madot於疫情爆發時，環法命運不知如何時曾說：「很簡單，如果環法不能舉行，車隊可能取消，車手及車隊職員都會面臨失業。」Groupama-FDJ主要資金來源，為法國保險公司Groupama及法國彩票公司FDJ（Française des Jeux）。這支法國車隊每年預算雖不及近年壟斷環法的英諾士（Team Ineos，前名Team Sky），但於公路單車賽亦是一級大隊，全年預算大概2000萬歐元。

今年已多項比賽因新冠肺炎而延期或取消，單車界亦有車手確診，影響之大已是難以估計。

車手及車隊對於不開放公眾觀戰的意見不一，環法能否舉行成疑。（Getty Images）

如果今年環法取消，不少車隊都會大受影響。（Getty Images）

環法為公路單車賽傳統大賽，收視比三大賽另外兩個賽事環意及環西都要高。贊助商會投入大量資源在環法上，最大原因就是曝光率。要知道，環法每站完結後，有總成績、衝刺、爬山、勇鬥、最佳年輕車手的頒獎儀式。

雖然每件車衫的顏色都非車隊原本色樣，但上面的贊助不會除去，這就是一眾贊助商都希望得到的畫面，更希望自己贊助的車隊有車手穿上黃色戰衣，因為這象徵總成績領先的車衣一定會是鏡頭的焦點。

富美五奪環法的美夢或要再等一等。（Getty Images）

公路賽車隊對贊助的依賴極重，失去贊助就如同割肉一樣。例如EF Pro Cycling，在2017年仍名為Cannondale–Drapac Pro Cycling Team，但當贊助相繼宣布不再續約後，車隊一度面臨倒閉危機，最得到EF Education出手相救，才走過該次大危機。

環法於80年代每年收入僅500萬歐元，但時至今日，每年收益已突破億元大關，贊助佔40至50%，電視直播佔另外的一半，舉行地方的比賽佔大約5%。不過，現時比賽幾可肯定延期，更有取消的可能，收入有機會歸零。

早前有人建議環法改為不開放公眾觀戰，但不少車手都指沒有車迷在現場，落場作賽亦沒意思，亦有人呼籲改期避疫。環法6月至7月舉行，現時4月仍未可作出決定，就是因為各方意見不一，難達成共識。

女子車隊或會面臨更嚴峻挑戰。（Getty Images）

車手隨時失業 女車手挑戰更險峻

公路單車經濟畸形，賽事、車隊依賴環法生存，車手亦一樣。環法舉辦單位Amaury Sport Organization於2019年賽事總共派出230萬歐元獎金，總成績第一名的英諾士哥倫比亞車手貝勞（Egan Bernal），得到50萬歐元冠軍獎金。依照傳統，貝勞與一眾車隊成員瓜分獎金。

單車界男女收入大不同，2017年半數女車手一年收入不到11800美元，到今年才確立最低工資機制，但若果疫情再拖延下去，女子單車界必定面臨災難。

賽事未取消之際，不少車隊已面對財政問題，現時於中國武漢爆發的新冠肺炎拖累全球，車隊更加叫苦連天。如果環法真的取消，到時的災難定會為單車界帶來巨變。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）