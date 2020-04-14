【西甲】皇馬前鋒夏薩特坦承隔離期間體重失控　自信復賽前可還原

新冠肺炎肆虐全球，多國聯賽復賽無期，球星於家中需要保持狀態，準備隨時復賽。 不過，皇家馬德里前鋒夏薩特表示，自己難抵食物的誘惑，難控制體重。 什麼食物令到職業球員難抵引誘？答案是麵包。

由於西甲停擺，西班牙政府實行封城，夏薩特跟不少運動員一樣都是賦閒在家。這名去年夏天由車路士轉投皇馬的球星表示，自己在飲食方面遇上了難題。他跟比利時傳媒《RTBF》表示，自己難抗拒麵包的誘惑。

夏薩特體型於加盟發布儀式明顯走樣。（Getty Images）

「對得來說情況有點複雜，」夏薩特於訪問中說：「我嘗試不食那麼多。我嘗試不要走入廚房食太多麵包，但這一點都不易。」誰又會想到，麵包足以考起名震天下的「夏世三」。

事實上，夏薩特在轉投皇馬時，發布會明顯身材走樣，腰都快不見了。29歲的他自己亦承認，自己是體重可以大起大落的人。夏薩特說：「實不相瞞，當我放假時，我身心都會完全享受假期，我是那種可以輕易增磅減磅的人。當我18歲在里爾時，我體重72公斤。夏天時我體重一度上到80公斤，但10日內成功減磅了。」

夏薩特指自己很易增磅，但要減磅亦不難。（Getty Images）

麵包令到夏薩特在隔離期間面臨體重失控。（Getty Images）

家中花園教仔踢波

不過現時全球球壇復賽無期，西班牙更是歐洲疫情最嚴重的國家，夏薩特再有自信都應該要小心。這名比利時國腳指自己在足踝受傷期間，不時都於網上與隊醫觀察下操練，會在家盡力練習。

多了時間留在家中，會否多點時間教3名兒子踢足球呢？夏薩特指自己「只得1.5條腿」，只可盡力在家中花園改善他們技術。夏薩特指不少人都陷入困境，自己仍可於花園教小朋友踢球，「實在不能有一點抱怨」。

疫情下球星做什麼？（按圖放大）