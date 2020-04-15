國際門將日｜守門員與同儕訴心聲　如何用雙手承載世上最孤獨工作

足球是隊際運動，除了比賽之外，整支球隊也要一起過團隊生活，每個位置互相扶持才能爭取勝利。不過場上有一位置卻永遠最特殊的存在：他會穿上不同顏色的球衣、別人只能用腳他卻可用手、每隊有多少個也只能同時讓一人上陣，那就是為球隊保住後方的守門員。 4月14日是國際門將日（International Goalkeeper Day），不少現役的、已退休的、業餘的守門員，也同在這一天在社交平台互吐心聲，向同儕問句好，同時表示自己當一個守門員也要不忘初衷。

曾經有守門員說過，門將是世上其中一份最孤獨的工作。雖然場上有10個隊友，但只有守門員一個全場要以雙手和身軀去抵抗龍門前各種衝擊，只要一次錯誤就可能葬送全隊的夢想，而你也不能時刻衝出去和隊友並肩去將功補過，要即時忘記錯誤繼續守好每一球。如果心理不夠強大，根本不可能「做好呢份工」。

不過鐵漢也有柔情一面，不少守門員趁住4.14國際門將日，都各自在社交平台互訴心聲，同時勉勵一下同儕，繼續努力守住每一球。其中維拉的連拿、皇家馬德里的泰拔高圖爾斯和利物浦的阿祖安，3位都分別征戰過英超和西甲的門將，都以不同方式訴說了自己的心路歷程。

維拉門將連拿今年相信感受最深，接近38歲的他剛和新冠肺炎搏鬥過，在足球生涯也進入暮年。他放出一張合成相片，展示了約20年前剛從巴塞隆拿青訓提升上一隊、頭上仍然有濃密黑髮的自己，與及現時在維拉的近照，並在相片上說了一句：「這張相只送給那些真正明白成為守門員代表什麼的人。👐🏼」

延伸閱讀：前利物浦門將連拿形容無法呼吸慘況：無止境的恐懼

高圖爾斯也上載了兒時當守門員的照片，並寫道：「獻給我的同儕。我兒時視卡斯拿斯和雲達沙為門將界的傳奇，多謝他們兩人對我的啟發和成就了我。」至於利物浦現任二號門神阿祖安，則上載了自己張開雙手的相，然後寫道：「所有小孩都夢想能射入完美金球。但我們一直夢想阻擋住它。」

卡斯拿斯不敵病魔要無奈退下來，但鋼門之心仍然不死。（Getty Images）

不過被高圖爾斯以及現役很多門將視為兒時偶像的卡斯拿斯本人，卻在國際門將日隱隱流露出傷感。他上載了一張兒時守門的照片，並在IG寫道：「友人很久以前把這張照片發給我。我非常喜歡它。我喜歡它，是因為它反映了有時候我們看不到的現實。自從童年起，我就學會了承受孤獨，承擔責任。不管寒冷，還是酷熱。不管是下雨，還是烈日。今天是我們的節日。已經有11個月14天了，我未能投入我自兒時起就喜歡做的事情，那就是把守龍門。」

延伸閱讀：

平步青雲到黯然落幕 龍門前的小巨人生涯起與跌

【圖輯】一代西班牙傳奇 San Iker光輝生涯重溫

卡斯拿斯感到傷感是可以理解，他在去年5月1日在所屬球會波圖練習時，因為突發心肌梗塞就離開了綠茵場，遠離足球已經有11個月14日之久。

90世盃最佳門將寶刀未老

「聖卡斯」心情未能平伏可算正常，但有位已退役很久的門神，卻在國際門將日展現出無比鬥心。資深球迷一定有印象，那位在1990年世界盃上屢救12碼，一手帶領阿根廷闖入決賽的哥高查（Sergio Goycochea），在國際門將日於IG上載一條短片，大騷自己的撲12碼身手，仍然寶刀未老。哥高查還在片中穿回當年世界盃那件經典12號球衣。

⬇️哥高查大show quali⬇️

哥高查今年已56歲，代表作是在1990年意大利世界盃，擔任阿根廷的二號門將，但因為當屆正選門將龐比度在分組賽受傷，哥高查臨危受命卻打出了人生代表作，由16強零封巴西開始，至8強和4強連續兩次12碼大戰成為功臣，雖然最終在決賽守不住西德布林美的12碼屈居亞軍，但仍入選當屆最佳11人陣容。

哥高查當年臨危受命，協助阿根廷連續第二屆世界盃打入決賽。（Getty Images）

除以上幾位著名門將的自身心聲外，世界各地網民也分享了不少門將圖片，對自己喜歡的門將致敬，當中不少人心水也是雲達沙、舒米高、施治、卡斯拿斯、保方、高圖爾斯等近代為人熟悉的門將。網民表示敬佩之餘，亦訴說自己擔任守門員的苦與樂，最有趣的是有人連經典漫畫《足球小將》的「林源三」（若林源三）也一併貼出來表示致敬。

各地國家隊和球會亦把自己旗下的門將團隊貼上，一起歡度國際門將日。

網民紛紛分享心聲和向門將致敬，當中包括漫畫界最出名門將林源三。（Twitter）

有說法指「國際門將日」是為了紀念哥倫比亞已故守門員米基爾卡利路（Miguel Calero）而產生。(Getty Imags) 話你知：「國際門將日」由來 每年的4月14日，全球網絡上都有人慶祝「國際門將日」，在社交媒體上貼上偶像或自己守門時的相片或短片，並加上#InternationalGoalkeeperDay 為標籤。雖然其起源難以稽考，但有一說是為了記念生於4月14日，在2012年因血栓而去逝的哥倫比亞守門員米基爾卡利路（Miguel Calero）。 卡利路曾為哥倫比亞國家隊上陣50次，職業生涯主要效力墨西哥超聯球會帕丘卡（Pachuca），故「國際門將日」一開始時主要在南美洲、西班牙和墨西哥等拉丁語系地區成為了熱話，時至今日全球守門員也會在這一天向同儕問好，互相勉勵一番，以示支持。

更多你想知的門將故事：

德丁球隊沙貝魯根創奇蹟 神奇門將撲5球12碼挫德甲隊

曼聯前門將格歷逝世 慕尼黑空難英雄 幾乎當上紅魔領隊

利物浦門神艾利臣奪耶辛獎 細數當今歐洲十大鋼門

韋斯咸後備門將贏車路士後哭崩 全因父子兩代槌仔魂

施治冰曲地標戰即破入場紀錄 兩救點球領球隊報捷

墨爾本勝利門將披限定版0號球衣 宣傳道路安全訊息

⬇️重溫球迷心中歷代經典門神⬇️