佘繕妡入聖母大學　運動學業無衝突　細數名牌大學畢業港隊才女

香港女子重劍運動員佘繕妡日前透露，獲美國聖母大學（University of Notre Dame）錄取，來年將於這所劍擊名牌學校展開大學生活。 在香港體壇內讀得又打得的，亦豈止佘繕妡一人？以下精選幾名文武雙全的港隊運動員！

來自沙田學院的重劍雙代表

19歲的佘繕妡為世界青少年劍擊錦標賽重劍金牌及青奧重劍個人賽銀牌得主，就讀沙田學院的她日前宣布獲美國聖母大學（University of Notre Dame），入讀商學院。

美國聖母大學（University of Notre Dame）為 ‎NCAA Division I隊伍，並擁有25支運動團隊。當中的劍擊隊更出產不少奧運選手，包括世界排名第五、4屆NCAA冠軍花劍選手Lee Kiefer、美國重劍隊的Kelley Hurley及Courtney Hurley。

19歲的佘繕妡宣布獲美國聖母大學（University of Notre Dame）取錄。（資料圖片）

現年26歲的江旻憓，為香港重劍奧運代表，去月憑亞洲及大洋洲重劍一姐之名提早取下東京奧運女子重劍個人賽資格。惟回到中學階段，她是個品學兼優的學生。中學就讀沙田學院，IB考獲41分（滿分45分）直入美國史丹福大學國際關係學系。

據指江旻憓當年一放學就練劍，完成訓練後便速速回家食飯做功課。晚上11時必須就寢，如若功課未能完成將在清晨5時起床繼續做。

江旻憓IB考獲41分（滿分45分）直入美國史丹福大學國際關係系。（FIE）

品學兼優的香港美女劍手（按圖放大）

+ 12 + 11 + 10

泳隊盛產「讀得又游得」

歐鎧淳近年被視為踩入娛樂圈的運動員表表者，惟回到中學時，她更是讀書成績不俗的小女生。會考考獲23分的她考入美國柏克萊大學，修讀環境經濟學系。其後她參與2012年倫敦奧運、2016年里約熱內盧奧運、2018年雅加達亞運，來年將成為「四朝元老」出戰東京奧運。

事實美國柏克萊大學為游泳名校，不少香港游泳代表亦於這處畢業，包括蔡曉慧、鄭莉梅及江忞懿。

歐鎧淳去年尾生涯首次以1.00.22秒A標時間直入東京奧運。（公關提供）

「游得又讀得」的香港泳手（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

泳隊另一「文武雙全」表表者，當然是200米自由泳「世界第4」的何詩蓓。眾所周知她是品學兼優的模範生，中學時代就讀香港聖保祿中學，文憑試考獲亮麗的35分，包括通識教育（5**）、英文（5*）、數學（5）、企業會計與財務概論（5）、中文（4）、化學（4）及英語文學（4）。

2015年獲美國密歇根大學收錄，主修心理學，受校內泳隊金牌教練Mike Bottom指導。大學畢業前更獲Big Ten賽會頒發「Medal of Honor」，表揚她運動及學業有卓越表現，是密歇根大學歷來泳隊第3人嘉許，亦是香港首人。除了何詩蓓，香港代表楊珍美、前港將劉彥恩亦來自美國密歇根大學。被譽為「水神」的一代游泳名將菲比斯（Michael Phelps）的母校也是這所大學。