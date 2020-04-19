FIFA重播南非世界盃德英大戰　門線技術前的世紀冤案　英迷心再碎

2010年6月27日，南非布隆方丹市的自由邦球場上演16強矚目大戰，德國對英格蘭。 上半場戰至39分鐘，德國2：1領先，英格蘭本有機會扳平，林柏特的遠射中楣底彈入再彈出，但球證認為皮球未過白界，示意比賽繼續。 大家今晚將可於網上重溫這場經典大戰。

德國2010年陣容基本上已是4年後於巴西奪標的人腳，紐亞、奧基爾、湯馬士梅拿都已是「日耳曼軍團」的主力球員。他們於D組除了爆冷1球不敵榜尾出局的塞爾維亞外，另外兩仗都順風順水，以6分首名出線。

英格蘭2010年世盃表現乏善可陳，就算林柏特入球算數，亦未必能保「三獅」一命。（Getty Images）

英格蘭當年以被譽為「黃金一代」為主，但時任領隊卡比路以需要作出改變為由，未有選碧咸入伍，但就讓該名英格蘭球星成為教練團一分子。這支「三獅軍團」仍有球迷耳熟能詳的當代球星，林柏特、謝拉特、朗尼、泰利、占士米拿等人。不過，卡比路的英格蘭於小組賽已經表現不佳，在C組只錄得1勝2和5分，得失球不及美國以次名出線，16強就遇上勁敵德國。

德國當年雖然未能奪標，但4年後終修成正果。（Getty Images）

英格蘭對德國一戰表現仍未有太大改善，32分鐘就已經被高路斯、普多斯基攻入兩球，幸5分鐘後有當年效力韋斯咸的後衛厄遜頭槌追回一球，拉近了比數。39分鐘，比賽發生了一宗足以影響球賽的誤判。當時林柏特於禁區頂執漏，不假思索就起腳，皮球已越過紐亞，中楣彈起再中一次楣底，紐亞這才接住皮球。

英格蘭以為已經入球，但球證Jorge Larrionda及旁證都認為皮球未過白界，示意比賽繼續。不過，翻看慢鏡，皮球的而且確已過白界，有印象的球迷應該會記得，足球評述員潘源良在直播時不停激動地叫：「入咗！入咗！第一下（彈地）一定入咗！」

逐格重溫世紀冤案（按圖放大）

卡比路明言林柏特的入球冤案至今仍未能忘懷。（Getty Images）

卡比路仍耿耿於懷

英格蘭終以1：4大敗出局，德國亦一直走到4強才不敵當屆冠軍西班牙，在季軍戰3：2力克烏拉圭得到安慰獎。不過，英格蘭迷一次又一次心碎，今次亦反覆問「如果」。卡比路早前亦說過，當年「林伯」一球至今仍耿耿於懷：「如果德國由領先兩球，變成2：2，心理上一定會有壓力，對我們（英格蘭）亦是一支強心針。我仍未能放低那一球，它仍在我的腦海中纏繞不斷。」

Jorge Larrionda與旁證的判決，最後令到球壇重新審視是否需要引入門線技術。他與兩名旁證亦在該屆賽事後段不再錄用。

無論你是哪一隊的球迷，香港4月20日零時，到FIFA的YouTube頻道就可以重溫這場經典大戰。

另一角度睇真啲（按圖放大）

再睇多次英迷點樣心碎